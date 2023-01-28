Ставка на Путина была роковой: зачем Лукашенко придумал "пакт о ненападении" с Украиной

Александр Лукашенко неожиданно заговорил, будто Киев предлагал Минску заключить "пакт о ненападении". Вероятно, самопровозглашенный президент Беларуси хочет, чтобы Украина вступилась за него.

Вероятно, Лукашенко кажется, что он сможет сделать себя жертвой и убедить Киев встать на его сторону. Такое мнение 24 Каналу озвучил советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка.

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Лукашенко хочет, чтобы Киев за него вступился

Белорусский оппозиционер отметил, что для Лукашенко ставка на Путина в начале полномасштабного вторжения России в Украину была роковой. Он думал, что это будет быстрая война и через три дня "они с Путиным будут маршировать на Крещатике". Однако их мечтам не суждено было стать реальностью.

Сейчас самопровозглашенный президент Беларуси является самым слабым звеном всей путинской машины. По мнению Вячорки, режим Лукашенко начнет распадаться еще до завершения войны и победы Украины.

Лукашенко это понимает, поэтому пытается создать себе какую-то дополнительную лазейку или гарантию, что в какой-то критический момент Киев его не посадит на скамью подсудимых на трибунале, а скажет: "Да, Александр, мы тебя прощаем, ты тоже жертва". Думаю, что расчет идет на это,

– предположил белорусский оппозиционер.

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У Лукашенко почти не осталось поля для маневра

Сегодня у самопровозглашенного белорусского лидера почти не осталось поля для политического маневра. Ранее он пытался строить диалоги с Западом через МИД страны, покойного главу ведомства Владимира Макея и действующего министра иностранных дел Беларуси.

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Однако при этом Лукашенко ничего не хочет делать. Он хочет, чтобы с ним общались и при этом не хочет освобождать политических заключенных, которых сейчас около 5 тысяч в белорусских тюрьмах.

Поле для маневра супер-маленькое. Лукашенко никто не верит, даже если он сейчас начнет призывать к диалогу – никто не придет на этот диалог,

– отметил белорусский оппозиционер.

По его мнению, самопровозглашенный президент Беларуси разочаровался в западных странах. Теперь, вероятно, будет пытаться искать союзников в Украине.

Дожмет ли Путин Лукашенко, чтобы Беларусь официально вступила в войну

В публичном пространстве Владимир Путин не говорил об участии белорусских военных в войне России против Украины. Так, Беларусь проводит обучение для мобилизованных, ремонтирует российскую технику и лечит оккупантов, но официально никто не высказывался об участии белорусов в войне.

Они понимают, что белорусские военные не лояльны российской армии. Кроме того, они не готовы, не имеют опыта и недоукомплектованы,

– сказал Вячорка.

По его мнению, у Путина и Лукашенко нет такого плана, поскольку это было бы нерационально. Впрочем, их режимы далеки от рациональности, поэтому можно ожидать чего угодно.