Лукашенко придумал собственный список "недружественных государств", но Украина в него не попала

В Беларуси решили не отставать от России и тоже создать свой список недружественных государств. Правда, Украины в этом списке нет. Документ уже утвердил самопровозглашенный президент Беларуси и его правительство.

Об этом сообщают официальные государственные белорусские СМИ. В перечень попали те страны, которые совершают вроде бы "недружественные действия" в отношении Беларуси.

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В "черный список" попал весь Евросоюз

Список составили 6 апреля, а обнародовали 8-го. Званием "недружественных" наградили 12 стран и весь Евросоюз.

Государства, которые власть Лукашенко, назвала "недружественными":

Австралия,

государства-члены ЕС,

Норвегия,

Канада,

Лихтенштейн,

Новая Зеландия,

Албания

Исландия,

США,

Великобритания,

Северная Македония,

Черногория,

Швейцария.

Вносить Украину в список Лукашенко почему-то не захотел, хотя именно из белорусской территории Россия обстреливает украинские города, а также через белорусскую границу оккупанты прорвались в Украину.

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Недавно Лукашенко изъявил желание участвовать в российско-украинских переговорах. Также самопровозглашенный президент сообщил о проведении тайной "операции по спасению белорусов в Украине". Операция была, наверное, настолько тайной, что никто кроме Лукашенко о ней не слышал.