Мужики будут защищать народ, – Лукашенко приказал закрыть границу Беларуси

Александр Лукашенко приказал пограничникам закрыть границу Беларуси. Такие действия он мотивирует "безопасностью граждан".

"Ни одна нога не ступит на территорию Беларуси", – Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси приказал пограничникам не пропускать никого на территорию страны. Об этом он заявил 5 августа на совещании касательно ситуации на границе.

К теме Зеленский поручил МВД и СБУ обеспечить безопасность белорусам, которые приезжают в Украину

Ни одна нога на территорию Беларуси с соседней стороны, или с юга, или с запада, ступить не должна,

– заявил диктатор.

Он отметил, что так белорусский народ будет чувствовать себя в безопасности: "Люди должны знать, что есть мужики, которые могут их защитить".

Лукашенко также пригрозил странам, чтобы они, мол, "не высылали людей, которых сами же и позвали".

Лукашенко закрывает границы: смотрите видео его заявления

В Беларусь никто не рвется

На самом деле никто и не рвется ехать в Беларусь. Наоборот – на литовско-белорусской госгранице критически возросло количество нелегальных мигрантов, попадающих из Беларуси в Литву. Поэтому литовский парламент принял резолюцию, которой называет рост нелегальной миграции гибридной агрессией Беларуси.

Кроме того, бегут из Беларуси и спортсмены. После скандала с Кристиной Тимановской на Олимпиаде-2020, семья легкоатлетов и гандбольный тренер также заявили, что на родину возвращаться не будут. Они отметили, что сейчас там можно потерять не только свободу, но и жизнь.