Лукашенко приказал взять под прицел центры принятия решений, но воевать с Украиной не хочет

Беларусь продолжает выполнять все прихоти российских захватчиков. Правда, идти в активное наступление армия Лукашенко боится.

Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко решил поиграть с громкими заявлениями. Правда, воплощать свои угрозы в жизнь он очень боится.

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Очередной блеф от Лукашенко

Белорусский диктатор очень боится вступать в войну против Украины. Он понимает, что его армия будет мгновенно разбита, но пытается прикрываться другими причинами.

Нас по-прежнему пытаются втянуть в войну в Украине. Цель одна – одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью,

– заявил Лукашенко.

Также он добавил, что нападение на Украину из Беларуси "им нужно", поэтому его армия не будет нападать из-за "заботы о мирных жителях".

Кроме того, белорусский диктатор издал шизофреническое заявление о том что Киеву нужно больше погибших украинцев, чтобы "орать про фашистов из России и Беларуси". О том что именно с территории Беларуси оккупанты осуществляют обстрелы мирных украинских городов, он смолчал.

Также белорусский диктатор добавил, что приказал взять на прицел центры принятия решений противников Минска. О ком именно идет речь, он не сказал, очевидно, ему не хватило смелости открыто объявить кого-то врагом.

Угроза нападения из Беларуси: последние новости

Белорусская армия продолжает проводить различные учения возле украинской границы. Она даже учится возводить понтонные переправы и тренирует другие наступательные действия.

Вместе с тем Лукашенко не хочет бросать свою армию в войну против Украины. Он понимает, что в таком случае просто останется без нее.

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