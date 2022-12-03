Лукашенко принял Шойгу: заводил о "ни мы, ни вы войны не хотели" и подлизывался к России

Александр Лукашенко и "оленевод" Шойгу встретились в Беларуси. Самопровозглашенный президент Беларуси "пел" о том, что якобы враги вместе готовят солдат.

Соответствующую информацию сообщили российские пропагандистские СМИ. Они рассказали также, что чиновники враждебных стран якобы готовятся "отразить любую агрессию". Однако всему миру до сих пор неизвестно, кто угрожает России и Белоруссии.

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О чем говорили Шойгу и Лукашенко

В своем пропагандистском стиле Лукашенко заявил, что они с россиянами "не делятся".

Здесь никто не делится: мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся. Все об этом знают вокруг. Мы этого не скрывали. Да и в современном мире скрыть это невозможно,

– подпевал Лукашенко Шойгу.

Конечно, от мира тяжело скрыть, что Лукашенко уже давно не президент, а Россия использует Беларусь как плацдарм для агрессии против Украины.

Лукашенко говорил о войне и поляках

Лукашенко заявил, что встреча с Шойгу стала "продолжением разговора с Путиным" о "защите территориальной целостности Белоруссии и России".

В своем абсурдном стиле самопровозглашенный президент Беларуси сказал, что якобы:

"военнослужащие белорусско-российской группировки проходят подготовку как единая армия;

минобороны Белоруссии и России реализуют договоренности президентов в военной сфере;

руководство Украины "не готово" к переговорам с Россией".

Более того, Лукашенко заявил, что якобы Украина "хочет продолжить" войну. Именно поэтому "специальная операция" не остановится.

Интересно, конечно, как приспешник Путина боится назвать войну войной, ведь в России Путин запретил так говорить, а Беларусь уже давно "танцует" под дудку российского диктатора.

Если они "хотят" воевать до последнего то ли украинца, то ли там поляка, то ли еще наемников, ну, это их дело, это их право,

– цинично сказал приспешник Путина.

В конце своих гадких подлизовок Александр Лукашенко заявил Шойгу, что якобы Беларусь готова выполнить свои "обязательства в рамках имеющихся договоренностей с Россией".

Последние новости о вероятном нападении из Беларуси

Россия угрожает Украине нападением с территории Белоруссии. По состоянию на 3 декабря стало известно, что в Белоруссии враг накапливает союзные войска.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в случае агрессивных действий противника с Севера – наши Вооруженные Силы отреагируют мгновенно.

Однако он подчеркнул, что угрозы со стороны Беларуси еще нет.

Буквально в конце октября глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что угроза из Беларуси низкая. Однако все может быстро измениться.

Шойгу в Беларуси 3 декабря подписал договор о "военном сотрудничестве". Документ подписал и его белорусский коллега Виктор Хренин.