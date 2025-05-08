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24 Канал Новости мира Лукашенко признал, что "немного задержался" во власти, но сказал, что нужно еще "потерпеть"
8 мая, 15:21
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Лукашенко признал, что "немного задержался" во власти, но сказал, что нужно еще "потерпеть"

Сергей Попович
Основні тези
  • Александр Лукашенко признал, что засиделся на посту, но призвал граждан "потерпеть" еще, поскольку во власти должны быть опытные люди.
  • Лукашенко отметил, что молодое поколение уже пришло к власти, хотя оно не такое уж и молодое, и нынешнее руководство имеет целью сохранить государство для детей.
  • Лукашенко руководит Беларусью более 30 лет, и после псевдовыборов в 2020 году страну всколыхнули протесты, которые были задушены.
  • 26 января этого года Лукашенко провел очередные псевдовыборы, объявив себя президентом в седьмой раз.

Во время открытия нового Международного выставочного центра в Минске самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко фактически признал, что засиделся на посту. Впрочем, он призвал граждан "потерпеть" еще.

Свою задержку он объяснил тем, что во власти должны быть и опытные люди. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на белорусские государственные СМИ.

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Лукашенко признал, что "немного задержался" во власти

Как вам я обещал – фактически новое поколение приведено к власти. Ну, я немножко задержался, но потерпите. Должны же быть и опытные люди. У нас они есть. Но молодежь пришла,
– заявил Лукашенко.

Правда, по мнению Лукашенко, эта "молодежь" уже не совсем юная.

"Вот вы посмотрите и сделайте вывод, на что способна наша молодежь. Ну, как молодежь? Новое поколение, следующее поколение – 50 (лет, – 24 Канал) и больше. Она уже не такая и молодежь", – сказал Лукашенко.

При этом он заверил, что нынешнее руководство Беларуси имеет целью сохранить государство "уже даже не столько для себя, сколько для детей".

Справка: Лукашенко руководит в Беларуси уже более 30 лет – с 1994 года, ему 70 лет. После "выборов" в 2020 году Беларусь всколыхнули протесты против "победы" Лукашенко, однако они были задушены. 26 января этого года Лукашенко снова провел псевдовыборы, объявив себя президентом в седьмой раз.