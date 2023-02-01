Дадим помощь, но вам она не нужна, – как Лукашенко продолжает маневрировать перед Путиным

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова к дополнительной помощи России в войне против Украины. Это заявление самопровозглашенный президент сделал в столице Зимбабве – Хараре.

Лукашенко противоречит самому себе

Лукашенко остается практически изолированным на международной арене. С политиком, превратившим свою страну в плацдарм для российской агрессии против Украины, никто не хочет разговаривать. Однако в Зимбабве Лукашенко готовы жать руку.

Читайте также Как Украине удалось отсрочить всплеск мобилизации в России

Известно сотрудничество двух стран, экономика которых находится в маргинальном состоянии, в сельском хозяйстве, а также в поставках Беларуси сельхозтехники.

Когда Лукашенко сказал, что его страна готова предоставить дополнительную помощь для России, то отметил, что, по его мнению, сейчас Россия в никакой дополнительной помощи не нуждается.

Так белорусский глава вновь продемонстрировал, что готов маневрировать в непростых отношениях с собственным спонсором и покровителем Владимиром Путиным.

Почему Лукашенко крутит Путину голову

С одной стороны, без поддержки Путина Лукашенко вряд ли удалось бы удержаться у власти. Этого одиозного политика ненавидит собственный народ и желает скорейшего окончания его пребывания на посту президента.

С другой стороны, Лукашенко не хочет рисковать участием белорусской армии в войне против Украины. Он опасается, что смерть многих белорусов в этой войне вызовет негативные реакции в белорусском обществе. Тогда белорусы перестанут брать во внимание силовой аппарат Лукашенко и Путина, а могут восстать против диктатора даже в неблагоприятных условиях.

Вот поэтому он и маневрирует в ситуации, которая сложилась в российско-белорусских отношениях.