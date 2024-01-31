Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что здесь нет ничего удивительного. Оба государства следуют за давним планом – создания "единого союзного государства". Однако есть незначительный нюанс – Россия не очень в этом заинтересована.
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Что означают договоренности диктаторов
По мнению экс-сотрудника КГБ, именно Александр Лукашенко "педалирует" данный проект – это его возможность красиво уйти с поста президента Беларуси. Затем перейти работать на постоянную работу в "единое союзное государство", получать деньги и не нести ответственности за те или иные поступки.
В данном проекте имеются плановые мероприятия по созданию общих структур, таких как телеканалы и газеты. Конечно, в Беларуси и России есть пропагандистские средства массовой информации, но они не считаются общими. Поэтому в рамках "единого союзного государства" нужно было обязательно создать некий "медиахолдинг".
Однако мы не знаем, какой будет бюджет у этой компании. Будет ли мощная структура или просто формальный какой-то "медиахолдинг", который будет существовать только на бумажке, а использовать средства нынешних российских и белорусских СМИ. Посмотрим, как все дальше будет развиваться,
– подчеркнул Сергей Жирнов.
Идея создать объединенный медиахолдинг России и Белоруссии зародилась еще в 2021 году. Тогда Лукашенко предложил "не размазывать деньги по газетам журналам и телеграм-каналам, а собрать их в кулак и рассказывать о происходящем".
Недавние скандальные заявления Лукашенко: что известно
- Путин и Лукашенко 28 января по видеосвязи наблюдали, как в Антарктиде российские полярники на станции "Восток" вводили в эксплуатацию новый зимовальный комплекс. Белорусский президент так поразился, что предложил главе Кремля отправиться в Антарктиду. На что Путин отреагировал достаточно неожиданно.
- Недавно Лукашенко во время встречи с Путиным выразил уверенность в том, что в будущем Украина возобновит сотрудничество с Россией и Беларусью, восстановив "славянское единство". По его мнению, Украина просто "не имеет другого выбора".
- В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси сообщил, что в районе Санкт-Петербурга был открыт мемориал, посвященный памяти мирных граждан СССР, погибших во время геноцида, якобы проведенного нацистами в период Второй мировой войны.
- Как обычно Лукашенко подлизался к Путину и сказал, что на церемонии российский глава умело подчеркнул важность того, что они обязаны людям в тылу, которые не смогли защититься от нацистов, потому что те вроде бы выкачивали кровь у детей.
- Несколько дней назад белорусский лидер похвастался, что Путин безвозмездно передал Беларуси ядерные ракеты для "Искандеров". При этом Лукашенко намекнул, что эти ракеты могут применить против Польши, которая якобы "планировала вторжение на территорию Беларуси".