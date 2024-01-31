Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что здесь нет ничего удивительного. Оба государства следуют за давним планом – создания "единого союзного государства". Однако есть незначительный нюанс – Россия не очень в этом заинтересована.

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По мнению экс-сотрудника КГБ, именно Александр Лукашенко "педалирует" данный проект – это его возможность красиво уйти с поста президента Беларуси. Затем перейти работать на постоянную работу в "единое союзное государство", получать деньги и не нести ответственности за те или иные поступки.

В данном проекте имеются плановые мероприятия по созданию общих структур, таких как телеканалы и газеты. Конечно, в Беларуси и России есть пропагандистские средства массовой информации, но они не считаются общими. Поэтому в рамках "единого союзного государства" нужно было обязательно создать некий "медиахолдинг".

Однако мы не знаем, какой будет бюджет у этой компании. Будет ли мощная структура или просто формальный какой-то "медиахолдинг", который будет существовать только на бумажке, а использовать средства нынешних российских и белорусских СМИ. Посмотрим, как все дальше будет развиваться,

– подчеркнул Сергей Жирнов.

Идея создать объединенный медиахолдинг России и Белоруссии зародилась еще в 2021 году. Тогда Лукашенко предложил "не размазывать деньги по газетам журналам и телеграм-каналам, а собрать их в кулак и рассказывать о происходящем".

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