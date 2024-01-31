Колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що тут немає нічого дивного. Обидві держави слідують за давнім планом – створення "єдиної союзної держави". Проте є незначний нюанс – Росія не дуже в цьому зацікавлена.
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Що означають домовленості диктаторів
На думку ексспівробітника КДБ, саме Алєксандр Лукашенко "педалює" даний проєкт – це його можливість красиво піти з посади президента Білорусі. Потім перейти працювати на постійну роботу в "єдину союзну державу", отримувати гроші й не нести відповідальності за ті чи інші вчинки.
У цьому проєкті наявні планові заходи створення спільних структур, як-от каналів та газет. Звісно, у Білорусі та Росії є пропагандистські засоби масової інформації, але вони не вважаються спільними. Тому в межах "єдиної союзної держави" потрібно було обов'язково створити якийсь "медіахолдинг".
Проте ми не знаємо, який буде бюджет у цієї компанії. Чи буде потужна структура, чи просто формальний якийсь "медіахолдинг", який існуватиме лише на папірці, а використовуватиме засоби теперішніх російських та білоруських ЗМІ. Подивимося, як все далі буде розвиватися,
– наголосив Сергій Жирнов.
Ідея створити об'єднаний медіахолдинг Росії та Білорусі зародилася ще у 2021 році. Тоді Лукашенко запропонував "не розмазувати гроші по газетах, журналах та телеграм-каналах, а зібрати їх у кулак і розповідати про те, що відбувається".
Нещодавні скандальні заяви Лукашенка: що відомо
- Путін та Лукашенко 28 січня по відеозв'язку спостерігали, як в Антарктиді російські полярники на станції "Восток" вводили в експлуатацію новий зимувальний комплекс. Білоруський президент так вразився, що запропонував очільнику Кремля вирушити до Антарктиди. На що Путін відреагував досить неочікувано.
- Нещодавно Лукашенко під час зустрічі з Путіним висловив упевненість у тому, що у майбутньому Україна відновить співпрацю з Росією та Білоруссю, відновивши "слов'янську єдність". На його думку, Україна просто "не має іншого вибору".
- Того ж дня самопроголошений президент Білорусі повідомив, що в районі Санкт-Петербурга було відкрито меморіал, присвячений пам'яті мирних громадян СРСР, які загинули під час геноциду, буцім проведеного нацистами у період Другої світової війни.
- Як і зазвичай Лукашенко підлизався до Путіна і сказав, що на церемонії російський глава вміло підкреслив важливість того, що вони зобов'язані людям у тилу, які не змогли захиститися від нацистів, бо ті начебто викачували кров у дітей.
- Кілька днів тому білоруський лідер вихвалився, що Путін безоплатно передав Білорусі ядерні ракети для "Іскандерів". При цьому, Лукашенко натякнув, що ці ракети можуть застосувати проти Польщі, яка нібито "планувала вторгнення на територію Білорусі".