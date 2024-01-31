Колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що тут немає нічого дивного. Обидві держави слідують за давнім планом – створення "єдиної союзної держави". Проте є незначний нюанс – Росія не дуже в цьому зацікавлена.

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На думку ексспівробітника КДБ, саме Алєксандр Лукашенко "педалює" даний проєкт – це його можливість красиво піти з посади президента Білорусі. Потім перейти працювати на постійну роботу в "єдину союзну державу", отримувати гроші й не нести відповідальності за ті чи інші вчинки.

У цьому проєкті наявні планові заходи створення спільних структур, як-от каналів та газет. Звісно, у Білорусі та Росії є пропагандистські засоби масової інформації, але вони не вважаються спільними. Тому в межах "єдиної союзної держави" потрібно було обов'язково створити якийсь "медіахолдинг".

Проте ми не знаємо, який буде бюджет у цієї компанії. Чи буде потужна структура, чи просто формальний якийсь "медіахолдинг", який існуватиме лише на папірці, а використовуватиме засоби теперішніх російських та білоруських ЗМІ. Подивимося, як все далі буде розвиватися,

– наголосив Сергій Жирнов.

Ідея створити об'єднаний медіахолдинг Росії та Білорусі зародилася ще у 2021 році. Тоді Лукашенко запропонував "не розмазувати гроші по газетах, журналах та телеграм-каналах, а зібрати їх у кулак і розповідати про те, що відбувається".

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