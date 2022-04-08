Лукашенко пытается притвориться "миротворцем", хотя соучастник агрессии, – Тихановская

Светлана Тихановская заявила, что войска государства-агрессора должны уйти из Украины и Беларуси. А вместе с ними и Александр Лукашенко, который в последнее время пытается притворяться "миротворцем".

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в обращении к Владимиру Зеленскому заявила, что понимает: для восстановления мира и безопасности российские войска должны покинуть территорию как Украины, так и Беларуси.

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Попытки Лукашенко притворяться "миротворцем"

Тихановская подчеркнула, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко тоже должен уйти с должности.

Теперь он пытается переиграть, договориться и притвориться миротворцем, а не соучастником агрессии Путина,

– отметила оппозиционер.

Она добавила, что от имени белорусов на переговорах должны выступать настоящие представители народа. А Лукашенко и его приспешники должны отвечать за свои преступления – и перед белорусами, и перед украинцами.

Также Тихановская рассказала, что видела глаза Зеленского, когда он был в Буче. "И я понимаю боль, которая навсегда остается в сердце от потери каждого земляка", – сказала она. Поэтому не стоит надеяться, что "миротворцем может стать человек, давно забывший об этой боли".

Лукашенко является соучастником Путина, потому что предоставляет территорию Беларуси для российских солдат, чтобы они могли наносить атаки по украинским городам.

Тихановская обратилась к Зеленскому: смотрите видео