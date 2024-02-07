Такие действия свидетельствуют о страхе белорусского диктатора за свою жизнь. Об этом 24 Каналу рассказал Игорь Яковенко – российский оппозиционный журналист, объяснив, что Владимир Путин не всегда сможет защищать Лукашенко.

Советуем посмотреть Наша песня хороша новая, или что там с "новой" угрозой из Беларуси

Лукашенко защищает себя и свой режим

На днях стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил армии применять оружие против своих же сограждан. Согласно подписанному указу, бить и открывать огонь можно с учетом обстоятельств, характера преступления или даже административное правонарушения.

Лукашенковская диктатура все больше катится к тоталитаризму. Это естественный процесс ужесточения диктатуры, особенно учитывая то, что путинский режим не вечен, и Лукашенко придется защищать свою власть, в частности в условиях, когда Путин ему не сможет помочь,

– пояснил Игорь Яковенко.

Поэтому усиление силовой компоненты режима для Александра Лукашенко – это неизбежность. Он пытается защитить свой режим и свою жизнь всеми доступными средствами. А собственно единственным доступным средством является увеличение полномочий силовиков.

Для чего Беларуси вагнеровцы

Кроме того, заметим, что в Беларуси до сих пор остается около тысячи наемников из ЧВК "Вагнера". После мятежа Евгения Пригожина их было более 80 тысяч. Официальная версия говорит о том, что оставшиеся вагнеровцы являются инструкторами для белорусской армии.

Судя по всему, это неплохие военные, которые хоть что-то, да и умеют. Этот опыт они передают белорусским военным. Однако нельзя исключать, что вагнеровцев держат как возможных диверсантов,

– отметил Яковенко.

Журналист отрицает возможность большой и прямой войны России с Европой, ведь вся российская армия сконцентрирована на поле боя в Украине. В то же время отдельные диверсионные отряды могут существовать и выполнять определенные задачи.

"Вагнеровцев могут использовать, чтобы дестабилизировать ситуацию, устраивать провокации и отдельные рейды, например, на территорию Польши или Литвы", – подчеркнул Яковенко.

Несомненно, что для такой работы наемники ЧВК "Вагнера" являются идеальной кандидатурой.

Что происходит в Беларуси: последние новости