Такі дії свідчать про страх білоруського диктатора за своє життя. Про це 24 Каналу розповів Ігор Яковенко – російський опозиційний журналіст, пояснивши, що Владімір Путін не завжди зможе захищати Лукашенка.
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Лукашенко захищає себе та свій режим
Днями стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дозволив армії застосовувати зброю проти своїх же співгромадян. Згідно з підписаним указом, бити та відкривати вогонь можна з урахуванням обставин, характеру злочину або ж навіть адмінправопорушення.
Лукашенківська диктатура все більше котиться до тоталітаризму. Це природний процес жорсткішання диктатури, особливо з огляду на те, що путінський режим не вічний, і Лукашенкові доведеться захищати свою владу, зокрема в умовах, коли Путін йому не зможе допомогти,
– пояснив Ігор Яковенко.
Тож посилення силової компоненти режиму для Олександра Лукашенка – це неминучість. Він намагається захистити свій режим та своє життя усіма доступними засобами. А власне єдиним доступним засобом є збільшення повноважень силовиків.
Для чого Білорусі вагнерівці
Крім того, зауважимо, що в Білорусі досі залишається близько тисячі найманців з ПВК "Вагнера". Після заколоту Євгенія Пригожина їх було понад 80 тисяч. Офіційна версія каже про те, що вагнерівців, які залишилися, є інструкторами для білоруської армії.
Судячи з усього, це непогані військові, які хоч щось, та й уміють. Цей досвід вони передають білоруським військовим. Однак не можна виключати, що вагнерівців тримають як можливих диверсантів,
– зауважив Яковенко.
Журналіст заперечив можливість великої та прямої війни Росії з Європою, адже вся російська армія сконцентрована на полі бою в Україні. Водночас окремі диверсійні загони можуть існувати та виконувати певні завдання.
"Вагнерівців можуть використати, щоб дестабілізувати ситуацію, влаштовувати провокації та окремі рейди, наприклад, на територію Польщі чи Литви", – підкреслив Яковенко.
Безсумнівно, що для такої роботи найманці ПВК "Вагнера" є ідеальною кандидатурою.
Що відбувається у Білорусі: останні новини
- Олександр Лукашенко посилює репресії проти політв'язнів та їхніх родин. Дійшло до такого абсурду, що проти них порушують кримінальні справи за купівлю продуктів, які потім передадуть політв'язням. Це вважають фінансуванням екстремістської діяльності.
- У розвідці Великої Британії повідомили, що вагнерівці, які залишилися у Білорусі, найімовірніше є інструкторами для білоруських військових та інших силових структур. Крім того, присутність бойовиків ПВК "Вагнера" грає на руку Росії, адже Україні доводиться підтримувати оборонні позиції й залишати особовий склад на кордоні з Білоруссю.
- Цікаво й те, що Білорусь непогано заробляє на контрабанді тютюну до Великої Британії. Щобільше, поставки тютюну та напоїв близько з Білорусі – 96% від поставок країни до Британії.