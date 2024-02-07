Такі дії свідчать про страх білоруського диктатора за своє життя. Про це 24 Каналу розповів Ігор Яковенко – російський опозиційний журналіст, пояснивши, що Владімір Путін не завжди зможе захищати Лукашенка.

Радимо переглянути Наша пісня гарна нова, або що там з "новою" загрозою з Білорусі

Лукашенко захищає себе та свій режим

Днями стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дозволив армії застосовувати зброю проти своїх же співгромадян. Згідно з підписаним указом, бити та відкривати вогонь можна з урахуванням обставин, характеру злочину або ж навіть адмінправопорушення.

Лукашенківська диктатура все більше котиться до тоталітаризму. Це природний процес жорсткішання диктатури, особливо з огляду на те, що путінський режим не вічний, і Лукашенкові доведеться захищати свою владу, зокрема в умовах, коли Путін йому не зможе допомогти,

– пояснив Ігор Яковенко.

Тож посилення силової компоненти режиму для Олександра Лукашенка – це неминучість. Він намагається захистити свій режим та своє життя усіма доступними засобами. А власне єдиним доступним засобом є збільшення повноважень силовиків.

Для чого Білорусі вагнерівці

Крім того, зауважимо, що в Білорусі досі залишається близько тисячі найманців з ПВК "Вагнера". Після заколоту Євгенія Пригожина їх було понад 80 тисяч. Офіційна версія каже про те, що вагнерівців, які залишилися, є інструкторами для білоруської армії.

Судячи з усього, це непогані військові, які хоч щось, та й уміють. Цей досвід вони передають білоруським військовим. Однак не можна виключати, що вагнерівців тримають як можливих диверсантів,

– зауважив Яковенко.

Журналіст заперечив можливість великої та прямої війни Росії з Європою, адже вся російська армія сконцентрована на полі бою в Україні. Водночас окремі диверсійні загони можуть існувати та виконувати певні завдання.

"Вагнерівців можуть використати, щоб дестабілізувати ситуацію, влаштовувати провокації та окремі рейди, наприклад, на територію Польщі чи Литви", – підкреслив Яковенко.

Безсумнівно, що для такої роботи найманці ПВК "Вагнера" є ідеальною кандидатурою.

Що відбувається у Білорусі: останні новини