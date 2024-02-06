Лукашенко разрешил своим военным открывать огонь по мирным жителям в Беларуси

Александр Лукашенко разрешил белорусским военным открывать огонь по гражданам страны. Также они получили "зеленый свет" на использование по гражданским боевого оружия и спецсредств.

Об этом свидетельствует указ, который самопровозглашенный президент Беларуси издал накануне. Соответствующий документ также позволяет военнослужащим страны применять физическую силу против мирных жителей.

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Интересно, что бить и открывать огонь можно с учетом обстоятельств, характера преступления или административного правонарушения. Также военные должны учитывать личность виновного в соответствии с требованиями общевойсковых уставов.

Сначала будут предупреждать

Изучение соответствующего документа дало понять, что лицо, против которого могут применить "физическую силу, специальные средства, боевую и спецтехнику" должно быть проинформировано, что это может произойти. И что военные должны дать ему время, чтобы оно могло выполнить требования законодательства.

В то же время очерчены исключения, когда "промедление создает прямую угрозу жизни военнослужащего или других граждан или может привести к другим тяжелым последствиям".

Обратим внимание, что законодательство Беларуси ранее предусматривало ответственность для военнослужащих, установленную правовыми актами. Она ожидала бы их в случае применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники.



Военным в Беларуси разрешили открывать огонь по мирным людям / Скриншот указа

Сейчас же изменения, внесенные в закон об органах госбезопасности, буквально развязали руки военным. Они дали "зеленый свет" на применение оружия как против женщин, так и детей и людей с инвалидностью в "случаях вооруженного сопротивления, вооруженного или группового нападения, или других действий, угрожающих жизни или здоровью людей".

Репрессии в Беларуси набирают обороты

Обратим внимание, что в течение последнего периода существенно усилились репрессии в Беларуси. Конечно же, они не прекращались никогда, но сейчас стали особенно жесткими. Об этом заявил заместитель руководителя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко. Он отметил, что в течение прошлой недели было более 200 задержаний.

По его словам, Лукашенко взялся за членов семей политзаключенных, а также людей, которые передавали им продукты и другие вещи первой необходимости в тюрьму.

Против них возбуждают уголовные дела за покупку продуктов. Они считают, что это является финансированием экстремистской деятельности. То есть ты купил хлеб, колбасу и передал политическим заключенным – и профинансировал экстремизм. Настоящее мракобесие,

– сказал Латушко.

Он добавил, что в Беларуси за прошедшую неделю вынесли приговоры 27 людям за то, что участвовали в протестах в 2020 году.