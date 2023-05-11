Лукашенко реально боится победы Украины: какие причины страха диктатора

В Москве 9 мая провели парад к "дню пабедобессия". На действие пришел верный пес кремлевского диктатора Александр Лукашенко.

Однако выражение лица у него было совсем не радостное. Дело в том, что ситуация вокруг самопровозглашенного президента Беларуси все больше напрягается. Он "с нетерпением" ждет контрнаступление ВСУ. Об этом 24 Каналу сказал заместитель председателя объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко.

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Он опасается успеха украинской армии. Он опасается приближения поражения России. Он боится белорусских добровольцев, которые воюют в ВСУ, ведь сегодня они борются за территориальную целостность Украины, а завтра придут увольнять Беларусь,

– объяснил Латушко.

Нет ни сил, ни нервов, ни мотивации

Более того, Лукашенко понимает, что ему грозит международный трибунал в Гааге. Представлены доказательства его прямой причастности к депортации украинских детей на территорию Беларуси. Есть документы, в которых все четко прописано.

Безусловно, повлияло и состояние здоровья руководителя Беларуси. Он не выступал на параде из-за простуды. Кроме того, у него большие проблемы с ногами и позвоночником.

"Опять-таки, старость. Он понимает, что его время подходит к концу. И нервы уже не те, и здоровье уже не то, и мотивация уже не та. Он же видит перспективу, к чему это все приведет", - подытожил белорусский оппозиционер.

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