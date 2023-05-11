Однак вираз обличчя в нього був зовсім не радісний. Річ у тім, що ситуація довкола самопроголошеного президента Білорусі дедалі більше напружується. Він "з нетерпінням" чекає на контрнаступ ЗСУ. Про це 24 Каналу сказав заступник голови об'єднаного перехідного комітету Білорусі Павло Латушко.

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Він боїться успіху української армії. Він боїться наближення поразки Росії. Він боїться білоруських добровольців, які воюють в ЗСУ, адже сьогодні вони боряться за територіальну цілісність України, а завтра прийдуть звільняти Білорусь,

– пояснив Латушко.

Немає ні сил, ні нервів, ні мотивації

Ба більше, Лукашенко розуміє, що йому загрожує міжнародний трибунал у Гаазі. Надані докази його прямої причетності до депортації українських дітей на територію Білорусі. Є документи, в яких чітко усе прописано.

Безумовно, вплинув і стан здоров'я очільника Білорусі. Він не виступав на параді через простуду. Крім того, у нього великі проблеми з ногами та хребтом.

"Знов таки, старість. Він розуміє, що його час добігає кінця. І нерви вже не ті, і здоров'я вже не те, і мотивація вже не та. Він же бачить перспективу, до чого це все призведе", – підсумував білоруський опозиціонер.

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