Очень спешил: у Путина нашли оправдание "бегства" Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сбежал сразу после парада на Красной площади, потому что спешил на мероприятие в Минске. Однако говорить о состоянии здоровья Лукашенко в Кремле отказались.

В комментарии пропагандистским СМИ спикер Путина Дмитрий Песов объяснил поведение президента Беларуси. Кроме того, он выразил "благодарность" Лукашенко, сообщает 24 Канал.

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Очень спешил в Минск

В сети обратили внимание на болезненное состояние Лукашенко, а также то, что он не пошел на завтрак к российскому диктатору. Едва дождавшись окончания парада на Красной площади, самопровозглашенный президент Беларуси сразу уехал. Как стало известно впоследствии, он вернулся в Минск.

Песков заявил, что Лукашенко якобы очень спешил на мероприятие, которое должно было состояться в Беларуси. Именно поэтому он не присоединился к "праздничному обеду" по случаю "победобесия".

Мы очень благодарны белорусскому управлению и лично Александру Григорьевичу, что он нашел такую возможность. Вы знаете, что у него были мероприятия, связанные с Днем Победы и в Минске, поэтому ему нужно было быстрее уехать,

– объяснил Песков.

Однако комментировать состояние здоровья Лукашенко, на которое обратили внимание даже российские пропагандисты, в Кремле отказались. Песков аргументировал это тем, что это будет "крайне некорректно" с его стороны.

На параде Лукашенко еле ходил

На парад к российскому диктатору в Москву приехали лидеры 7 стран, среди которых – самопровозглашенный президент Белоруссии. В сети обратили внимание на то, что Лукашенко постоянно ковылял и не остался на обед после парада "победобесия".

Кроме того, в телеграм-каналах распространяется видео, на котором видно, что Лукашенко тяжело ходить. Даже, для того чтобы преодолеть небольшое расстояние, он пользуется автомобилем.

Лукашенко в целом имел болезненный и очень расстроенный вид. Также на руке самопровозглашенного президента был бинт. Более того, на парад в Москву Лукашенко сопровождала карета скорой. Белорусский политолог заявил, что это связано с ухудшением состояния здоровья самопровозглашенного президента Беларуси.