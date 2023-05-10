Руководитель центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок предположил, что на параде на Красной площади был кто-то похожий на Путина. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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По его словам, в кадрах с парада очень интересные ракурсы Путина. Также его речь была достаточно короткой. К тому же он не кашлял, как в свое время в Кремле, когда выступал с отчетом перед федеральным собранием.

"Это немного не тот Путин. Картинку могли создать, чтобы показать, что он жив, что ходит рядом с президентами других стран и что при памяти и может принимать какие-то решения", – отметил политический аналитик.

Путина саботируют

Однако, по его мнению, в России бывают случаи, когда принимают решения, отличные от решений Путина.

Например, история с Евгением Пригожиным, чью ЧВК "Вагнера" выбили немножко из Бахмута наши доблестные воины. Он сообщил, что ему назначили куратора из минобороны России – Сергея Суровикина,

– рассказал Клочок.

Он обратил внимание на видео, которое опубликовал Пригожин 9 мая. На нем главарь вагнеровцев говорил, что Суровикин – "лучший генерал", "лучшего руководителя в министерстве обороны не было", но он ничего не может поделать.

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Если гипотетически допустить, что Путин разрешил дать Пригожину, все, что ему нужно из боеприпасов, а ему не дают. Это означает, что Путина саботируют,

– уверен собеседник.

И хотя можно принять во внимание информацию о том, что Пригожин лжет, но Валерий Клочок отметил, что Пригожину, правда, нет кем и чем оказывать серьезное сопротивление нашим атакам и поэтому он несет серьезные потери.

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