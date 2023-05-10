В британской разведке допустили, что Кремль побоялся критики со стороны z-патриотов. Поэтому российские власти решили не делать пышный парад, в то время как сотни россиян ежедневно гибнут на фронте.

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Разведка Британии прокомментировала парад в Москве

В отчете британской разведки говорится, что в параде на Красной площади приняли участие более 8 тысяч военных. Однако большинство из них составляли вспомогательные или военизированные силы, а также курсанты военных учебных заведений.

В ведомстве также отметили, что такая мера лишь показала "проблемы материально-технического обеспечения и стратегических коммуникаций", с которыми сталкиваются россияне после 15 месяцев войны. Более того, отсутствие техники на параде лишь доказывает тот факт, что у российской армии большие потери бронетехники в Украине.

Единственным танком на параде был старинный Т-34 из парадной части,

– подчеркнули представители разведки.

Несмотря на это, по мнению британского ведомства, Россия могла бы выставить больше своей бронетехники на параде. Однако Кремль воздержался от этого, поскольку не хочет ставить акценты по приоритету парадов над боевыми действиями.

Обратите внимание! На параде в Москве также не было обещанного авиашоу. Российские власти отменили его накануне парада якобы "из-за погодных условий". Однако в Москве 9 мая была солнечная, безоблачная погода, сводящая на нет очередную ложь Кремля.

Как в Москве прошел парад до 9 мая