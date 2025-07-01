"Мы еще как-то держимся": Лукашенко заявил, что белорусы должны "молиться на власть"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусы должны "молиться на действующую власть" за то, что страна не втянута в войну. В то же время он назвал ситуацию в государстве "военной".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Александра Лукашенко во время назначения новых руководителей райисполкомов во Дворце Независимости 30 июня.

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Для чего Лукашенко призвал белорусов "молиться на власть"

Лукашенко во время выступления призвал чиновников действовать как "хозяева на своей земле" и особенно пристально контролировать кадровые вопросы.

Я почему так жестко ставлю вопрос? Вот много: "Крепостное право, крепостное право". Слушайте, мужики, сегодня ситуация военная. То, что мы не воюем, народ должен на эту власть молиться. То, что мы еще как-то держимся. Вы видите, что вокруг – как только внутри пойдут проблемы, нам их усилят, нам подкинут,

– заявил Лукашенко.

Он также пригрозил, что в случае жалоб из регионов о нехватке специалистов, Минск будет направлять туда "по два-три контролера". В то же время, если работники сами увольняются или убегают, ответственность будут нести те, кто взял их на работу без согласования с местными руководителями.

Заметим, что это не первый случай, когда Лукашенко призывает "молиться" на кого-то. В августе 2023 года он заявлял, что иностранцы должны молиться на белорусов за подавление протестов 2020 года.

"Поэтому я иностранцам всегда говорю: вы должны молиться на белорусов. Мы спасли вас от третьей мировой войны, выстояв здесь", – заявлял он.

А в 2021 году, в интервью журналисту BBC Стивену Розенбергу, Лукашенко утверждал, что Запад до сих пор должен "молиться на белорусов" за борьбу с фашизмом в прошлом.

Напомним, Лукашенко после встречи со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом освободил 14 политзаключенных. Среди них были белорусские оппозиционеры, граждане Польши, Латвии, Эстонии, Швеции, США и Японии.