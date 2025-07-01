Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Олександра Лукашенка під час призначення нових керівників райвиконкомів у Палаці Незалежності 30 червня.

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Для чого Лукашенко закликав білорусів "молитися на владу"

Лукашенко під час виступу закликав чиновників діяти як "господарі на своїй землі" та особливо пильно контролювати кадрові питання.

Я чому так жорстко ставлю питання? Ось багато: "Фортечне право, кріпосне право". Слухайте, мужики, сьогодні ситуація воєнна. Те, що ми не воюємо, народ має на цю владу молитися. Те, що ми ще якось тримаємось. Ви бачите, що довкола – щойно всередині підуть проблеми, нам їх посилять, нам підкинуть,

– заявив Лукашенко.

Він також пригрозив, що у разі скарг із регіонів щодо нестачі спеціалістів, Мінськ направлятиме туди "по два-три контролери". Водночас, якщо працівники самі звільняються або тікають, відповідальність нестимуть ті, хто взяв їх на роботу без погодження з місцевими керівниками.

Зауважимо, що це не перший випадок, коли Лукашенко закликає "молитися" на когось. У серпні 2023 року він заявляв, що іноземці мають молитися на білорусів за придушення протестів 2020 року.

"Тому я іноземцям завжди говорю: ви повинні молитися на білорусів. Ми врятували вас від третьої світової війни, вистоявши тут", – заявляв він.

А в 2021 році, в інтерв’ю журналісту BBC Стівену Розенбергу, Лукашенко стверджував, що Захід досі має "молитися на білорусів" за боротьбу з фашизмом у минулому.

Нагадаємо, Лукашенко після зустрічі з спецпредставником Трампа Кітом Келлогом звільнив 14 політв'язнів. Серед них були білоруські опозиціонери, громадяни Польщі, Латвії, Естонії, Швеції, США та Японії.