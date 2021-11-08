Лукашенко сидит на коленях Путина, – евродепутат призвал ввести "болезненные" санкции

Мигранты из Беларуси пытались прорваться через границу в Польшу, что угрожает всей Европе. Александр Лукашенко не скрывает своих теплых отношений с Кремлем. В Европарламенте повлиять на это не могут, но призвали ввести санкции, чтобы защититься.

Об этом в эфире 24 канала сказал европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. Он понимает, что против режима Лукашенко было принято много пакетов санкций, но считает, что они были недостаточно болезненными.

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"Нужно прекратить насмехаться над Лукашенко и принять болезненные для него санкции. Говорят об авиалиниях Беларуси, но подумаем и о банковских операциях. Возможно, пора изолировать Минск от SWIFT и других банковских переводов? Чтобы они поняли, что это значит", – отметил европарламентарий.

Думаю, что Лукашенко и сегодня сидит на коленях Путина. Не знаю, в объятиях ли, но ситуация уже пересекла рубеж,

– заявил Ауштрявичюс.

Он призвал думать о том, как сохранить стабильность на уровне Евросоюза.

Нам нужно принимать все жесткие меры, чтобы и дальше останавливать Лукашенко. Мы не влияем на его дружескую политику с Москвой, это ему решать. Однако нам нужно думать, прежде всего, о своем населении. Пятрас Ауштрявичюс Европарламентарий от Литвы

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