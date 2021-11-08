Про це в ефірі 24 каналу сказав європарламентар від Литви Пятрас Ауштрявічюс. Він розуміє, що проти режиму Лукашенка було прийнято багато пакетів санкцій, але вважає, що вони були не достатньо болючими.

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"Треба припинити насміхатися з Лукашенка і запровадити болючі для нього санкції. Говорять про авіалінії Білорусі, але подумаймо і про банківські операції. Можливо, настав час ізолювати Мінськ від SWIFT та інших банківських переказів? Щоб вони зрозуміли, що це означає", – зауважив європарламентар.

Думаю, що Лукашенко і на сьогодні сидить на колінах Путіна. Не знаю, чи в обіймах, але ситуація вже перетнула рубіж,

– заявив Ауштрявічюс.

Він закликав думати, як зберегти стабільність на рівні Євросоюзу.

Нам треба приймати усі жорсткі заходи, щоб і надалі зупиняти Лукашенка. Ми не впливаємо на його дружню політику з Москвою, це вже йому вирішувати. Однак нам треба думати насамперед про своє населення. Пятрас Ауштрявічюс Європарламентар від Литви

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