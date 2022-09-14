У лукашенко сейчас небольшой выбор, он переживает за свою жизнь, – политолог

Лукашенко предоставляет россии все имеющиеся ресурсы для ведения войны в Украине. Белорусский диктатор оказался в довольно сложной ситуации, имея достаточно небольшой выбор.

Об этом 24 каналу сказал политолог Тарас Загородний. По его словам, есть, по крайней мере, два субъекта, которые могут физически уничтожить лукашенко.

Кстати Белорусская оппозиция хочет опираться на своих добровольцев в Украине как на будущую армию

О чем сейчас может беспокоиться лукашенко

Загородний отметил, что лукашенко оказался в достаточно сложной ситуации. Белорусский диктатор сам прекрасно понимает, что у него остается достаточно небольшой выбор.

Я думаю, что он лично переживает за свою жизнь сейчас,

– сказал политолог.

Ведь, заметил он, лукашенко де-факто воюет против нашего государства, предоставив территорию беларуси и ресурсы для поддержки российской армии.

Загородный о небольшом выборе лукашенко и возможных угрозах его жизни: смотрите видео

Кто может физически уничтожить лукашенко

Загородний считает, что есть, по крайней мере, два субъекта, которые могут физически уничтожить лукашенко. В первую очередь речь идет о россии. Также угроза для него может оказаться в самой беларуси.

Это или его собственные генералы, которые не захотят воевать в Украине, потому что понимают, что это будет самоубийство для них. Или это будет оппозиция, которая тоже будет помнить, что происходило после того, как он проводил так называемые выборы,

– заметил политолог.

По его словам, не стоит забывать и об Украине. Ведь наша страна никогда не простит беларуси и лично лукашенко ни Бучу, ни бомбардировку украинской территории со стороны этого государства. К тому же из-за возможной угрозы нападения со стороны беларуси Украина вынуждена держать войска на своих северных границах вместо того, чтобы задействовать их, например, для освобождения территорий.

Он добавил, что нельзя говорить также и о влиянии россии. У нее ведь очень сократилась проекция силы. Более того, в Украине разрушился миф о непобедимой российской армии, а также о том, что эта страна может быть гарантом чьей-то безопасности.

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