Лукашенко собрал уже 10 тысяч мигрантов для гибридной атаки на Европу, – премьер Польши

Беларусь впустила с Ближнего Востока по меньшей мере 10 тысяч мигрантов. Этих людей режим самопровозглашенного президента Лукашенко собирается использовать для гибридной атаки на европейские страны.

Такое заявление озвучил 17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, небольшие группы нелегалов, которые Беларусь направляла в Литву или Польшу – могут быть только началом.

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Беларусь может направить тысячи мигрантов в Литву и Польшу

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с литовским коллегой 17 сентября коснулся проблемы беженцев с Ближнего Востока.

Именно через них Вильнюс и Варшава будут углублять сотрудничество на границе.

Ведь режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко использует мигрантов для гибридных атак на Европу.

На сегодня, по нашим данным, в Беларуси почти 10 тысяч, а может и больше, людей, вывезенных с Ближнего Востока, – в основном с Ирака и Сирии, – чтобы оказать гибридную атаку, эту провокацию режима Лукашенко, вдохновленную Москвой,

– заявил Моравецкий.

И добавил, что очень важно сейчас не допустить эффективности политики Лукашенко и его пропаганды.

Лукашенко принимает мигрантов с Ближнего Востока и буквально выгоняет их в страны ЕС, чтобы показать, что там якобы игнорируют права людей больше, чем в самой Беларуси.

Также польский премьер считает, что атаки со стороны Беларуси небольшими группами ближневосточных беженцев – только начало: "Можно сказать, что их может войти еще тысяча ли десятки тысяч".

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