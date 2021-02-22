Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко остается у власти лишь благодаря вмешательству России. В то же время Кремлю с каждым днем будет сложнее внедрять там свою политику, ведь большинство белорусов не одобряет пребывание Лукашенко у власти.

Лидер белорусского движения "За свободу" Юрась Губаревич заявил, что в этом контексте можно вспомнить обещанные и уже выданные кредиты. По его словам, все это будет способствовать продолжению "экономической агонии белорусского режима" и удержанию Лукашенко у власти.

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Губаревич отметил, что в то же время это будет влиять и на рост антироссийских настроений, потому что общество понимает, что они могли бы жить в другой стране, где уважают права человека. Впрочем, из-за России они продолжают оставаться в такой ситуации.

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Лидер белорусского движения заявил, что 2 союзники собрались, чтобы обсудить планы дальнейшего выживания. По его словам, сейчас настроения россиян являются не столь обостренными как у белорусов, но они также нарастают.

Россия понимает, что не имеет никакой гарантии политического присутствия и опоры на какие-то внутренние политические силы, кроме Лукашенко. Однако он также достаточно ненадежный партнер, ведь его положение в Беларуси не устойчивое,

– подчеркнул он.

Губаревич предположил, что из-за этого Россия в ближайшее время будет усиливать свое информационное присутствие в Беларуси и создавать пророссийские политические группы или партии.

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Настроения белорусов не изменились

По мнению Губаревича, в Беларуси значительно усилилось давление из-за репрессий. В частности, сейчас одновременно проходят десятки судов из-за уголовных дел и люди получают реальные сроки заключения.

"Никто не будет мириться с тем будущим, которое режим готовит для белорусов. Если эти люди будут оставаться у власти, то будущее граждан не будет иметь перспективы", – рассказал Губаревич.

Как отметил лидер белорусского движения, Лукашенко демострирует силовикам и собственному окружению, что он может контролировать ситуацию репрессивными методами, однако это наоборот может спровоцировать еще большие протесты в обществе.

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