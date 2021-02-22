Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко залишається при владі лише завдяки втручанню Росії. Водночас Кремлю з кожним днем буде складніше впроваджувати там свою політику, адже більшість білорусів не схвалює перебування Лукашенка при владі.

Лідер білоруського руху "За свободу" Юрась Губаревич заявив, що в цьому контексті можна згадати обіцяні та вже видані кредити. За його словами, все це сприятиме продовженню "економічної агонії білоруського режиму" та втриманню Лукашенка при владі.

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Губаревич зазначив, що водночас це впливатиме й на ріст антиросійських настроїв, бо суспільство розуміє, що вони могли б жити в іншій країні, де поважають права людини. Втім, через Росію вони продовжують залишатися в такій ситуації.

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Лідер білоруського руху заявив, що 2 союзники зібралися, щоб обговорити плани подальшого виживання. За його словами, наразі настрої росіян є не настільки загостреними як в білорусів, але вони також наростають.

Росія розуміє, що не має ніякої гарантії політичної присутності та опори на якісь внутрішні політичні сили, окрім Лукашенка. Однак він також є достатньо ненадійним партнером, адже його становище в Білорусі не є стійким,

– наголосив він.

Губаревич припустив, що через це Росія найближчим часом посилюватиме свою інформаційну присутність в Білорусі та створюватиме проросійські політичні групи чи партії.

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Настрої білорусів не змінилися

На думку Губаревича, в Білорусі значно посилився тиск через репресії. Зокрема, зараз одночасно проходять десятки судів через кримінальні справи, а люди отримують реальні терміни ув'язнення.

"Ніхто не буде миритися з тим майбутнім, яке режим готує для білорусів. Якщо ці люди залишатимуться біля влади, то майбутнє громадян не матиме перспективи", – розповів Губаревич.

Як зазначив лідер білоруського руху, Лукашенко демострує силовикам та власному оточенню, що він може контролювати ситуацію репресивними методами, однак це навпаки може спровокувати ще більші протести у суспільстві.

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