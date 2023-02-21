По-видимому, боятся Путина: Лукашенко собрался формировать "народное ополчение" на 150 тысяч человек

Александр Лукашенко решил создавать в Беларуси так называемое "народное ополчение". Говорит, что оно "нужно" для защиты.

От кого они должны защищаться, самопровозглашенный президент Беларуси не говорит. Только уверяет, как пишут пропагандисты, что в ополчение могут войти даже женщины и те, кто не умеет держать оружие в руках, информирует 24 Канал.

Читайте также Макея могла "убрать" Россия, чтобы у Лукашенко не было канала с Западом, – экс-сотрудник КГБ

Что известно об "ополчении" Лукашенко

Я уже не раз говорил: каждый мужчина (да и не только мужчина) должен уметь как минимум обращаться с оружием. Хотя бы для того, чтобы в случае необходимости защитить свою семью, свой дом, родной уголок земли и, если понадобится, страну, без которой не будет ни уголка, ни дома, ничего другого,

– говорит Лукашенко.

Далее так называемый министр обороны страны Виктор Хренин перечисляет, что якобы в условиях военного положения это "ополчение" должно:

поддерживать правопорядок на территориях, которые в меньшей степени будут охвачены органами внутренних дел и войсками;

дать гражданам Беларуси, которых не мобилизуют, возможность участвовать в "обороне" страны.

Также Хренин рассказывает, что так называемое "народное ополчение" должно формироваться на местах. Руководить им должен губернатор, председатель райисполкома, сельского совета совместно с представителями так называемого Министерства внутренних дел, прежде всего – участковые на местах.

Причем у Хренина нет ограничения по поводу того, кто может вступать в так называемое "ополчение" Лукашенко. Он, подобно Путину, не перебирает людьми. Да, туда может войти:

мобилизационный ресурс, состоящий на учете в военных комиссариатах. Ведь, мол, не всех коснется мобилизация;

прежде всего – люди, уже обученные и умеющие владеть оружием;

те люди, которые не прошли военную подготовку, в том числе – женщины.

Набрать Лукашенко планирует 100 – 150 тысяч человек. Также они цинично говорят, что не исключено, что добровольцев может быть больше. Все они должны жить дома и работать. Их назначают для "выполнения задач в том месте, где сформированы".

Хренин заявил, что списки "народного ополчения" составят уже сейчас. С ними также будут проводить "контрольные, проверочные мероприятия". У Лукашенко заверили, что этих "ополченцев" могут научить в короткое время.

В целом, считаю, что народное ополчение, которое мы создаем, дополнит и повысит возможность той же территориальной обороны и улучшит качество выполнения задач по обеспечению защиты нашей страны,

– заявил Хренин.

По его данным, этим людям будет выдано оружие. Также у них будет экипировка и средства связи.