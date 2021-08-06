Концлагеря и угрозы: как Лукашенко удерживает власть и пытается запугать Европу

Режим Александра Лукашенко все больше похож на террористическую группировку. Никто не знает, на что сейчас готов самопровозглашенный президент Беларуси.

Диктатор всё чаще делает, казалось бы, абсурдные, часто хаотичные, заявления и действия. Возможно, это отчаянье, а возможно – продуманный план.

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Режим готовится к еще большим репрессиям

Действия диктатора Лукашенко можно условно разделить на 2 типа: предсказуемые относительно граждан Беларуси, особенно белорусской оппозиции, и абсолютно непредсказуемые – относительно внешней политики запугивания соседей.

Что касается первого, то стратегия Лукашенко ясна еще с начала протестов 2020 года. Он пытается закрыть рты своим оппонентам. За год режим показательно арестовал 35 тысяч белорусов, привел в исполнение 4 700 показательных судебных приговоров и официально отправил за решетку более 500 политических заключенных.

Кроме того, убийства оппонентов стали чем-то обычным для Лукашенко. Лапы режима добираются к инакомыслящим и за границу – это и Шишов, и Протасевич, и Тимановская.

Очевидно, что таким образом диктатор пытается запугать всю оппозицию. Но Лукашенко понимает, что новой волны протестов не избежать – будь-то годовщина нелегитимных выборов или проведение абсурдного референдума по конституционной реформе Беларуси.

Поэтому режим готовится к еще большим репрессиям. По данным CNN, в часе езды от Минска режим строит настоящие концентрационные лагеря для заключенных.



Лукашенко готовится к еще большим репрессиям / Фото Getty Images

Лукашенко строит концлагеря

На территории бывшего советского ракетохранилища обнаружили целый ряд отремонтированных бараков. О том, что это именно будущий лагерь, свидетельствует 3 ряда заборов с колючей проволокой к которой подключен ток, зарешеченные окна бараков, новая система видеонаблюдения и таинственные чекисты на территории.

Возможно, режим и не прибегнет к услугам этих бараков, но только в том случае, если белорусы будут сидеть смирно и не выходить на протесты. Ведь именно такого эффекта Лукашенко и добивается.

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В плане внутренней борьбы режима с оппонентами все более чем понятно и предсказуемо – Лукашенко попросту избавляется от всех, кто способен на публичную критику.

Какова внутренняя политика диктатора

С внешней политикой режима всё куда сложнее – Лукашенко через день объявляет новые угрозы. Вспомните, что всего за год, по логике диктатора, причинами протестов были российские спецслужбы, западные террористы, ХАМАС, танки НАТО на польской границе и другое.

Каждый день мифическая угроз, от которой так называемый батька защищает Беларусь, трансформируется. Вместе с тем трансформируются и угрозы, которые несет режим своим соседям.

Особенно четко эта лавина хаотичных заявлений и действий проявилась после первого пакета европейских санкций за неожиданный захват самолета Ryanair.

Отношения Беларуси и Литвы

Самый большой удар режима во внешней политике пришелся на Литву. Дошло до того, что из-за нескончаемого потока мигрантов из Ближнего Востока, который уже превысил 4 тысячи человек, Литва приняла решение не пускать их на свою территорию, а попросту разворачивать обратно в Беларусь.



Литва строит забор на границе с Беларусью / Фото Delfi

Это вызвало очередные бредовые заявления диктатора. Лукашенко тут же распорядился полностью перекрыть границу, чтобы "ни одна нога не ступила на территорию Беларуси".

Позже в своем заявлении диктатор обрушил на Литву новую информационную атаку. Оказывается, Литва сама позвала к себе мигрантов, а теперь принимает законы, по которым их будут расстреливать.

Чтобы в этот бред поверили, белорусские пропагандисты запустили утку о том, что якобы литовские пограничники прибегают к насилию в отношении мигрантов и даже убивают их.

На днях белорусские пограничники отчитались, что нашли в лесу убитого гражданина Ирака, которого режим пытался забросить в Литву. В Министерстве внутренних дел Литвы тут же заявили, что ни о какой жертве им неизвестно и, скорее всего, её и не было. Мол, потоком пропаганды Лукашенко просто пытается демонизировать литовцев в глазах мировой общественности.

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Эта демонизация, а также факт того, что Лукашенко отправляет все больше военных на границу с Литвой, стали очередным ответом режима диктатора на действия ЕС. Накануне Брюсселю удалось договорится с правительством Ирака об отмене авиарейсов из Багдада в Минск. Именно ими и пользовались нелегалы.

Лукашенко объявил Украину угрозой

Еще одним ответом на такие действия ЕС стало то, что ни с того ни с сего Лукашенко вдруг объявил Украину новой угрозой, потому что мы движемся в направлении сближения с Западом, а не с Востоком.

Ранее Лукашенко заявил, что готов пустить на свою территорию хоть всю армию России. Тем самым режим дает понять Европе, что якобы готов чуть ли не открыть второй фланг для российской агрессии против Украины.

Очевидно, что после таких заявлений и действий кажется, будто бы весь восточный фланг ЕС и НАТО находится под угрозой безумного диктатора. Но так ли это на самом деле или же Лукашенко просто решил запугать всех вокруг, чтобы добится каких-то уступок для своего режима?



Лукашенко объявил Украину угрозой / Фото Getty Images

Дело в том, что шквал безумных и непредсказуемых заявлений со стороны диктатора Лукашенко – это не просто бред сумасшедшего, а, возможно, вполне продуманная тактика. Ведь непредсказуемость режима держит в постоянном напряжении не только противников, но и союзников.

С одной стороны, безумное поведение диктатора вводит в замешательство ЕС. Там просто не успевают реагировать на все вероятные угрозы, которыми сыплет Лукашенко. Понять где блеф, а где реальная угроза – очень сложно.

Например, угрозы о чуть-ли не наступлении на Польшу из-за мифических танков на границе оказались блефом. В то же время ранние заявления о том, что Лукашенко просто завалит Европу нелегальными мигрантами и наркотиками – правдой.

Диктатор бьет и по России

Поэтому та же Германия или Франция могут начать сомневаться, стоит ли вводить следующие санкции, ведь абсолютно не понятно чем это может обернуться для самого Евросоюза. К тому же совсем не понятно, как действовать корректно, чтобы еще большее количество белорусов не попали под репрессии, ведь режим мстит и им тоже.

С другой стороны, Лукашенко бьет и по своему другу Владимиру Путину. Сразу после протестов в 2020 году президент России кинул Лукашенко подачку в виде кредита, а вот дальше эта лавочка прикрылась.



Лукашенко бьет по своему другу Путину / Фото Getty Images

Путин продолжает настаивать – сначала Cоюзное государство, потом деньги. Лукашенко такой подход не совсем устраивает. Он всё ещё надеется сохранить свою власть, а не отдать ее Путину.

Поэтому он идет по другому пути – Беларусь всё сильнее уходит в глубокую конфронтацию с Западом. Лукашенко не один раз повторял, что если падет диктаторская Беларусь, то следующей будет Россия. Проще говоря, самопровозглашенный президент говорит Путину: "Или ты мне помогаешь, или я даю коридор Западу к твоей территории".

Подобные случаи в истории

История помнит подобные тактики ведения внешней политики. Лукашенко, похоже, проверяет в действии теорию, которой пользовался президент США Ричард Никсон. Она гласит, что непредсказуемость и опрометчивое поведение – это преимущество, которое держит в напряжении как противников, так и союзников.

Напомню, что Никсон и его советник Генри Киссинджер в разгар Вьетнамской войны пытались шантажировать Северный Вьетнам и СССР так называемой ядерной дипломатией.

Они специально запустили утку о том, что в администрации президента США якобы секретно обсуждается возможность нанесения ядерных ударов по Вьетнаму.

Утка была настолько правдоподобной, что 2 года в неё верили противники 37-го президента США. Вьетнам и СССР находились в неведении и панике, ведь никто не понимал, чего реально ожидать от США.

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Но здесь для Лукашенко припрятан важный урок – шантаж Никсона закончился провалом, ведь со временем в Советах поняли, что Америка не будет бомбить Вьетнам. Но и Лукашенко далеко не Никсон.

Всё же, в условиях непредсказуемости безумного белорусского диктатора, Западу следовало бы укрепить безопасность соседей Беларуси, то есть Украины, Польши и стран Балтии. Ведь какой фокус выбросит Лукашенко в отчаяньи завтра – никто не знает.

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