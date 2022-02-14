Лукашенко угрожает Украине закрытием авиапространства

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил закрыть авиапространство для украинских самолетов. Он вспомнил, что Украина когда-то прибегла к таким же шагам.

Белорусский политик сказал о вероятности "ответных действий". Более того, Лукашенко эмоционально высказался о "безмозглости".

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Зачем впереди всей планеты закрыли небо для перелета наших самолетов? А если мы с Россией договоримся и Россия закроет вылет самолетов из Украины – и украинских, и других?... Понимаете, безмозглость,

– пригрозил Лукашенко.

Закрытие авиапространства с Беларусью

Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с 26 мая 2021 года. Такое решение приняло правительство.

Причиной стала принудительная посадка пассажирского самолета Ryanair в Минске и задержание основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Проблемы в авиапространстве Украины: главное

Самолет SkyUp, летевший из Португалии в Украину, приземлился вместо Киева в Кишиневе. Этого требовал лизингодатель из-за угрозы полномасштабной войны на территории Украины.

Затем Sky Up сообщила об остановке продажи билетов на вылеты с 14 по 16 февраля.

Нидерландская KLM тоже перестала летать в Украину.

В Мининфраструктуры уверяют, что воздушное пространство над Украиной никто не закрывал.

Правительство выделило более 16 миллиардов гривен на гарантии полетов.

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