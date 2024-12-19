Новый уровень террора: режим Лукашенко начал мстить родственникам политзаключенных

Самопровозглашенный президент Беларуси готовится к "выборам", которые запланированы на начало 2025 года. Террор в государстве из-за этого значительно усилился, однако ситуация там в целом очень непростая. Александр Лукашенко не прекращает пополнять белорусские тюрьмы политзаключенными.

Об этом 24 Каналу рассказала председатель Объединенного переходного кабинета Беларуси Светлана Тихановская, отметив, что в Беларуси сажают за что угодно: участие в протестах 2020 года, старые фотографии красно-белого флага, переписки. Она подчеркнула, что даже солидарность к политзаключенным или уход за их детьми может привести к аресту.

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Новый уровень репрессий

Светлана Тихановская отметила, что перед выборами в Беларуси начался новый уровень террора.

Каждый день задерживают до двухсот человек. Официально в Беларуси 1400 политзаключенных, но на самом деле их гораздо больше. Родные открыто боятся говорить, что в их семье есть политзаключенный, ведь режим мстит родственникам,

– сказала она.

Задержанных из-за непризнания власти Лукашенко держат в нечеловеческих условиях, они подвергаются пыткам, им не оказывают никакой медицинской помощи.

"Это указывает на то, что режим чувствует слабость и боится, чтобы протесты не повторились снова. Уже прошло более 4 лет, но Лукашенко продолжает вести себя так, будто до сих пор сотни тысяч белорусов стоят у его дворца", – отметила председатель Объединенного переходного кабинета Беларуси.

Помилование политзаключенных

По словам Тихановской, ситуация с политзаключенными в Беларуси только ухудшается. Лукашенко использует их как заложников.

Он вроде бы выпускает десятки людей, чтобы создать видимость гуманности, однако в это время силовики задерживают в 2 – 3 раза больше людей, чем "помиловано",

– подчеркнула она.

К слову, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении баллотироваться на "выборах" в 2025 году, подчеркивая, что сложная ситуация только усиливает его желание остаться у власти. При этом он цинично утверждал, что в Беларуси выборы самые честные в мире, несмотря на многочисленные международные обвинения в фальсификациях.