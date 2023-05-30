Страх перед восстанием: Лукашенко сменил главу пограничников Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси уволил главного пограничника страны. Не исключено, что Лукашенко заботится о надежной защите границ страны.

К такому решению Лукашенко могла толкнуть операция со "освобождение" Белгородщины в России. Об этом 24 Каналу рассказал офицер 1 отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец.

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Лукашенко волнуется после позора Путина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 30 мая сменил руководителя пограничной службы Беларуси Анатолия Лаппо. В частности, это может указывать на то, что Лукашенко проявляет лучшую управляемость, чем Владимир Путин.

Этому поспособствовал рейд на Белгородщину. Границы России были совершенно незащищенными.

Видя позор, которому подвергли Путина, он, вероятно, сыграл на опережение. Понимая, что все не так с пограничной службой в Беларуси, он превентивно сменил руководителя пограничной службы,

– отметил Тарас Березовец.

Лукашенко осознает, что его может постигнуть такая же участь. Однако, если такая операция, как в России, начнется на границах Беларуси, с большой вероятностью патриотически настроенные отряды не остановятся до Минска.

Ядерное оружие в Беларуси

Заметим, что на днях Россия и Белоруссия официально утвердили размещение тактического ядерного оружия на приграничных территориях Беларуси. Впрочем, вероятнее всего, ядерное оружие оказалось там еще несколько месяцев назад. Офицер ВСУ отметил, что подготовительный этап и его перевозка началась еще летом прошлого года.

В частности, проведены ремонтные работы на ядерных хранилищах, которые остались в Беларуси со времен Советского Союза.

Надо сказать, что они находились в хорошем состоянии. Потому что в течение прошлых десятилетий с момента развала СССР белорусские власти вкладывали в них деньги и поддерживали их в надлежащем техническом состоянии,

– подчеркнул Березовец.

Таким образом, потребовался минимальный "косметический ремонт" на деньги Путина. Тактическое ядерное оружие в Беларуси нужно Путину для того, чтобы угрожать Украине. Хотя сейчас опасности ее применения нет, вообще ее нельзя исключать.

В то же время Александр Лукашенко будет активно сопротивляться таким действиям. Поэтому, по всей вероятности, слухи об ухудшении его состояния здоровья возникли не просто так.

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