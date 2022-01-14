Лукашенко вручил букет человеку без рук: возмутительный поступок попал на видео

В Беларуси 11 января вручали премию "За духовное возрождение". Одним из награжденных был паралимпиец Алексей Талай.

Этот мужчина – пловец, хотя еще в детстве потерял ноги и руки. Однако Александру Лукашенко это не показалось препятствием для вручения спортсмену букета цветов.

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Странный поступок Лукашенко попал на видео: тот попытался вручить цветы человеку без рук

Во время вручения наград "За духовное возрождение" самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признался в выступлении, что подхватил коронавирус. Но это не помешало его присутствию на мероприятии.

Лукашенко лично вручал награды номинантам. Без маски, конечно.

вручал награды номинантам. Без маски, конечно. Более того, он отметился еще более странным поступком – попытался вручить букет цветов человеку без рук. Причем дважды.

Получателем цветов стал паралимпиец Алексей Талай. Он потерял почти все конечности еще в детстве, однако стал спортсменом – пловцом.

во время официальной части Талайпринять букет. А вот после произошло что-то еще более странное: Лукашенко почему-то решил дать паралимпийцу еще немного цветов, а тот не ожидал этого.

Что из всего этого получилось – смотрите в видео.

И официальное видео первого вручения цветов с государственного канала "Белта" (начиная с 10:45) :

Впрочем, видео свидетельствуют и о том, что Алексей Талай не смутился и не обиделся. Напротив, скорее был очень рад.

Тем временем Евросоюз введет шестой пакет санкций против Беларуси

Напомним:

Многие страны, среди которых Украина, не называют Александра Лукашенко президентом Беларуси из-за масштабных фальсификаций выборов 2020 года.

А еще больше – из-за жестокого подавления народных протестов, которые начались из-за тех фальсификаций.

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