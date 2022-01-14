Лукашенко вручил букет человеку без рук: возмутительный поступок попал на видео
Источник:ютуб-канал "Белта"
В Беларуси 11 января вручали премию "За духовное возрождение". Одним из награжденных был паралимпиец Алексей Талай.
Этот мужчина – пловец, хотя еще в детстве потерял ноги и руки. Однако Александру Лукашенко это не показалось препятствием для вручения спортсмену букета цветов.
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Странный поступок Лукашенко попал на видео: тот попытался вручить цветы человеку без рук
Во время вручения наград "За духовное возрождение" самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признался в выступлении, что подхватил коронавирус. Но это не помешало его присутствию на мероприятии.
- Лукашенко лично вручал награды номинантам. Без маски, конечно.
- Более того, он отметился еще более странным поступком – попытался вручить букет цветов человеку без рук. Причем дважды.
Получателем цветов стал паралимпиец Алексей Талай. Он потерял почти все конечности еще в детстве, однако стал спортсменом – пловцом.Примечательно вот что: во время официальной части Талай был готов принять букет. А вот после произошло что-то еще более странное: Лукашенко почему-то решил дать паралимпийцу еще немного цветов, а тот не ожидал этого.
Что из всего этого получилось – смотрите в видео.
И официальное видео первого вручения цветов с государственного канала "Белта" (начиная с 10:45) :
Впрочем, видео свидетельствуют и о том, что Алексей Талай не смутился и не обиделся. Напротив, скорее был очень рад.
Тем временем Евросоюз введет шестой пакет санкций против Беларуси
Напомним:
- Многие страны, среди которых Украина, не называют Александра Лукашенко президентом Беларуси из-за масштабных фальсификаций выборов 2020 года.
- А еще больше – из-за жестокого подавления народных протестов, которые начались из-за тех фальсификаций.
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