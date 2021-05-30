Лукашенко на встрече с Путиным все же искупался в прохладном Черном море: фото

Самопровозглашенный президент Беларуси 28 мая встретился с главой Кремля Владимиром Путиным. Политики поговорили на судне, которое плыло по Черному морю.

Что известно о неформальной встрече политиков

Лукашенко прибыл в Сочи вместе с сыном Николаем. Тот постоянно сопровождал отца и даже во время обеда сидел в компании Путина и Лукашенко.

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Самопровозглашенный президент приплыл с сыном на катере к судну российского президента. При встрече политики пожали друг другу руки и обнялись. В то же время Лукашенко-младший обошелся лишь рукопожатием с Путиным.

На видео видно, как белорусский диктатор и президент России что-то радостно обсуждают после обеда.

Смотрите видео со встречи Путина и Лукашенко:

Лукашенко искупался в море

Белорусский политик принял предложение коллеги и искупался в Черном море, температура воды которого составляла +16 градусов. Кстати, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что глава Кремля в холодную воду не полез.

Встреча политиков состоялась из-за посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске и задержания активиста Романа Протасевича. Известно, что Лукашенко пожаловался Путину на авиационную блокаду. Ведь Евросоюз и ряд стран мира запретили авиасообщение с Беларусью.