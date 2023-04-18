Лукашенко встретился с Пушилиным: какую помощь предлагает белорусский диктатор

Александр Лукашенко, приспешник Владимира Путина, 18 апреля принял у себя донецкого гауляйтера Дениса Пушилина. Белорусский диктатор заявил, что готов помочь оккупированному Донецку.

Детали встречи Лукашенко и ставленника Кремля в оккупированном Донецке сообщили белорусские медиа, пишет 24 Канал. Со своей стороны Лукашенко заявил, что хочет "из первых уст услышать ситуацию" на оккупированной территории Донецкой области.

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Лукашенко предложил помощь Пушилину

"На фронте как у нас там дела? Потому что центральный так называемый участок – он у вас там самый сложный. Идут очень интенсивные бои. И севернее, и южнее. Да и в направлении Донецка. Обстрелы. Людям тяжеловато. И в этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь?", – сказал Лукашенко.

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Лукашенко только на девятый год оккупации Донбасса внезапно предложил "помощь" региону, который захватила Россия. В частности, белорусский диктатор цинично сказал, что люди должны перестать страдать.

"Работы впереди очень много. Надо восстанавливаться. Надо промышленные предприятия возрождать, сельское хозяйство. В конце концов, люди там жить будут. Это 100%. И кормить людей надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чуждые нам люди там наконец-то перестали страдать. Поэтому я жду такого откровенного от вас разговора. Давайте поделимся мнениями", – цитируют Лукашенко белорусские медиа.

Следует подчеркнуть то, с каким панибратством Лукашенко обращался к Пушилину. В частности, диктатор обращался к ставленнику Кремля на "ты".

Кроме того, Лукашенко, который, скорее всего, встретился с Пушилиным по желанию Путина, не говорит о военной помощи.

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