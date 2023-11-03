"Украина все равно будет наша": Лукашенко выдал новую порцию бреда

Александр Лукашенко встретился с представителями трудового коллектива и строителями Белорусской АЭС. Не обошлось без очередной порции маразмов.

Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в борьбе за свою свободу. Между тем самопровозглашённому президенту Беларуси померещилось, что она "никому не нужна".

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Украина все равно будет наша. Никому эта Украина не нужна. Заворушка на Ближнем Востоке... Я же предупреждал, когда война началась, Зеленскому звонил: "Володя, послушай меня, опытного человека, не первый год работаю. Как только где-нибудь заварушка, о тебе забудут". И что происходит?,

– выдал бред Лукашенко.

Он добавил, что США вроде бы это "сто лет не надо". Очевидно, Лукашенко забанили в гугле, и он не прочел, что только в США анонсировали помощь Украине в 425 миллионов долларов.

Далее Лукашенко помечтал о "нашем регионе" и о том, как Европа сама придет к России. Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси признался, что когда смотрит на западных политиков, "иногда хочется плакать". Очевидно, от зависти. Что же Лукашенко самое время смириться с реальностью, в которой ни он, ни его заявления никому не нужны.