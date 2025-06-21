Не только белорусы: кого Лукашенко выпустил из тюрем по просьбе Трампа

21 июня спецпредставитель Трампа Кит Келлог встретился с Александром Лукашенко в Минске. После этого стало известно об освобождении 14 политзаключенных.

Среди освобожденных – известные белорусские оппозиционные деятели, такие как Сергей Тихановский, Наталья Дулин, Игорь Корней, передает 24 Канал.

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Не только белорусы

Кроме белорусских политзаключенных, при содействии США были освобождены трое граждан Польши, двое граждан Латвии, один гражданин Эстонии, гражданин Швеции, гражданин Соединенных Штатов и двое граждан Японии.

Спасибо за усилия администрации президента Дональда Трампа и за поддержку со стороны президента Польши Анджея Дуды. Надеемся, что поездка в Минск посланцев президента США генерала Кита Келлога, Джона Коула и Криса Смита является первым шагом к освобождению других польских заключенных, в частности Анджея Почобута,

– говорится в заявлении польского МИДа.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна тоже поблагодарил администрацию Трампа и подтвердил освобождение эстонского гражданина. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил благодарность Дональду Трампу за помощь в освобождении двух латвийских граждан.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что освобождение 14 политзаключенных произошло по просьбе президента Соединенных Штатов Америки.