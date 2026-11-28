Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подверг сомнению аргумент Путина о том, что Украина якобы должна принадлежать Москве из-за общего исторического прошлого. Для этого он привел аналогию с монголо-татарским прошлым российских земель и спросил, не должна ли тогда вся Россия принадлежать Монголии.

В то же время в интервью французскому изданию Le Point Лукашенко продолжил поддерживать ряд российских нарративов о войне против Украины.

Как Лукашенко усомнился в исторических претензиях Кремля на Украину?

Лукашенко прокомментировал исторические аргументы, которыми Кремль оправдывает претензии на украинские территории.

Российский диктатор Владимир Путин неоднократно заявлял, что Украина якобы должна быть частью России, поскольку Киев был центром средневекового государства Русь. Однако Лукашенко поставил под сомнение такую логику.

Утверждать, что земли (Украины) были российскими с давних времен… ну, российские земли, если присмотреться повнимательнее, когда-то были монголо-татарскими. Помните? Итак, согласно этой логике, всю Россию следует отдать кому – Монголии?

– заявил белорусский лидер.

Он также предположил, что Путин понимает противоречивость такого аргумента, назвав российского диктатора "хитрым, умным политиком".

В то же время остальная часть интервью в значительной степени была построена на поддержке позиции Кремля. Лукашенко повторил ложные утверждения о том, что Украина якобы сама начала войну, "убивая и сжигая русский народ".

В ходе беседы он также заявил, что Россия в конечном итоге захватит весь Донбасс. В то же время он заявил, что максималистские требования Путина, в частности возвращение границ НАТО к состоянию 1997 года, могут стать предметом переговоров.

Я абсолютно убежден, что это начало переговоров. В любых переговорах обе стороны исходят из определенных максимальных условий. Но в процессе переговоров нужно садиться за стол переговоров и договариваться,

– сказал Лукашенко.

Как Лукашенко помог России в войне против Украины?

Несмотря на отдельные разногласия с историческими аргументами Кремля, Лукашенко остается одним из ближайших союзников Путина. В феврале 2022 года он разрешил российской армии использовать территорию Беларуси в качестве плацдарма для полномасштабного вторжения в Украину, хотя теперь отрицает, что знал о таких планах.

Впоследствии белорусский лидер также согласился на размещение на территории своей страны " российского тактического ядерного оружия и техники ". За годы правления Лукашенко Беларусь фактически стала зависимым от Москвы государством.