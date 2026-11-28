Водночас в інтерв'ю французькому виданню Le Point Лукашенко продовжив підтримувати низку російських наративів про війну проти України, пише CNN.

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Як Лукашенко засумнівався в історичних претензіях Кремля на Україну?

Лукашенко прокоментував історичні аргументи, якими Кремль виправдовує претензії на українські території.

Російський диктатор Володимир Путін неодноразово заявляв, що Україна нібито має бути частиною Росії, оскільки Київ був центром середньовічної держави Русь. Однак Лукашенко поставив під сумнів таку логіку.

Стверджувати, що землі (України) були російськими з давніх часів… ну, російські землі, якщо придивитися глибше, колись були монголо-татарськими. Пам’ятаєте? Тож, згідно з цією логікою, всю Росію слід віддати кому – Монголії?– заявив білоруський лідер.

Він також припустив, що Путін розуміє суперечливість такого аргументу, назвавши російського диктатора "хитрим, розумним політиком".

Водночас решта інтерв'ю значною мірою була побудована на підтримці позиції Кремля. Лукашенко повторив неправдиві твердження про те, що Україна нібито сама розпочала війну, "вбиваючи та спалюючи російський народ".

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Під час розмови той також заявив, що Росія зрештою захопить увесь Донбас. Водночас він заявив, що максималістські вимоги Путіна, зокрема повернення кордонів НАТО до стану 1997 року, можуть бути предметом переговорів.

Я абсолютно переконаний, що це початок переговорів. У будь-яких переговорах обидві сторони виходять з певних максимальних умов. Але в процесі переговорів треба сідати за стіл переговорів і домовлятися– сказав Лукашенко.

Як Лукашенко допоміг Росії у війні проти України?

Попри окремі суперечності з історичними аргументами Кремля, Лукашенко залишається одним із найближчих союзників Путіна. У лютому 2022 року він дозволив російській армії використати територію Білорусі як плацдарм для повномасштабного вторгнення в Україну, хоча тепер заперечує, що знав про такі плани.

Згодом білоруський лідер також погодився на розміщення на території своєї країни російської тактичної ядерної зброї та техніки. За роки правління Лукашенка Білорусь фактично стала залежною від Москви державою.