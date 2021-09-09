Лукашенко загнали в угол, – Огрызко о санкциях Запада и интеграции с Россией

Глава Кремля Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко говорят о Союзном государстве уже 20 лет. История сближения "братских народов" продолжается с момента прихода Путина к власти.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, сейчас для белорусского диктатора ситуация иная, чем в 2005 или 2015 году.

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"Для Лукашенко ситуация действительно плохая, потому что его загнали в угол западные санкции", – подчеркнул Огрызко.

Лукашенко добровольно не отдаст власть

Экс-министр подчеркнул, что с одной стороны это хорошо, ведь за преступления нужно наказывать. С другой стороны, это толкает Лукашенко просто в объятия Путина. Однако он не является человеком, который добровольно отдаст власть.

Если его не устранят очередным "Новичком" или чем-то еще, я не думаю, что он просто возьмет и превратит Беларусь в западный округ России,

– отметил Огрызко.

Политик добавил, что очередные документы об усиленной интеграции Лукашенко с Путиным таки подпишут. Они нужны прежде всего Москве, чтобы показать другим якобы Беларусь уже их.

"При внутренних и внешних обстоятельствах, которые сложились в России, когда происходят процессы, которые могут угрожать стабильности страны, надо быть последним неадекватом, чтобы полезть с аннексией к Беларуси", – отметил Огрызко.

Такие действия Путина сразу и окончательно отрежут любые контакты России с Западом. Поскольку все увидят, что "они там есть", и Запад не сможет закрыть на это глаза.

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