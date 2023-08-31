Об этом 24 Канала рассказал заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси и руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко, отметив, что сейчас Лукашенко чувствует себя загнанным в тупик.

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Гарантии Лукашенко ничего не стоят

С одной стороны, на самопровозглашенного президента Беларуси давит Москва. Ведь то, что Лукашенко давал гарантии безопасности Евгению Пригожину после предпринятой им попытки мятежа, после смерти предводителя ППК "Вагнер" поставило белорусского диктатора в позицию полного зануливания.

Сейчас слово Лукашенко ничего не стоит, он – никто,

– уверен Латушко.

А из-за того, что он залез в информационное поле Владимира Путина, после смерти Пригожина получил четкий месседж. Если он будет вести себя не лояльно Кремлю, с Лукашенко может случиться подобное тому, что произошло с Пригожиным.

Чувствует давление

В то же время, Лукашенко сейчас очень нужны деньги, ведь белорусская экономика находится в плохом состоянии. А деньги он может получить только в России. Однако у Путина нет желания давать их белорусскому диктатору. Ведь сейчас он ничем не помогает России в войне против Украины.

Также Лукашенко испытывает давление со стороны Польши и стран Балтии, готовых пойти на закрытие границ с Беларусью. Они потребовали от белорусского диктатора прекратить дестабилизировать ситуацию на границе с использованием нелегальных мигрантов и вывести группу "Вагнер" с территории Беларуси.

"Лукашенко, не имея средств, получает ультиматум со стороны европейских стран о закрытии границ и торговых коридоров, что лишит его финансовых ресурсов", – подчеркнул руководитель Народного антикризисного управления.

Возможное уголовное преследование

Кроме того, белорусскому диктатору грозит уголовное преследование. Подходящие материалы переданы в МКС в Гааге. В частности, Лукашенко могут обвинить в преступлениях против человечности.

Также в Швейцарии в сентябре состоится судебное разбирательство в отношении гражданина Беларуси, причастного к "эскадрону смерти", созданным в Беларуси по приказу Лукашенко. Этот "эскадрон смерти" вероятно участвовал в ликвидации белорусских чиновников и бизнесменов. И в этом процессе также может фигурировать белорусский диктатор.

Павел Латушко рассказал, какое давление оказывается на Лукашенко снаружи и внутри Беларуси: смотрите видео

Проблемы по всем "фронтам"

К тому же обостряются ситуации внутри Беларуси. Лукашенко сам создал пророссийское лобби в так называемых белорусских элитах, которые сейчас готовы продать его России как состарившегося деда. И он начинает этому противодействовать.

"А белорусское общество вообще не воспринимает Лукашенко. Большинство белорусов голосовали против него и они сохранили свою позицию. Поэтому белорусский диктатор испытывает проблемы как на внешнем, так и на внутреннем "фронте", – отметил Павел Латушко.

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