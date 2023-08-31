Про це 24 Каналу розповів заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі та керівник Народного антикризового управління Павло Латушко, зазначивши, що зараз Лукашенко відчуває себе загнаним в глухий кут.
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Гарантії Лукашенка нічого не варті
З одного боку на самопроголошеного президента Білорусі тисне Москва. Адже те, що Лукашенко давав гарантії безпеки Євгенію Пригожину після вчиненої їм спроби заколоту, після смерті ватажка ПВК "Вагнер", поставило білоруського диктатора в позицію повного занулювання.
Зараз слово Лукашенко нічого не вартує, він – ніхто,
– впевнений Латушко.
А через те, що він заліз в інформаційне поле Владіміра Путіна, то після смерті Пригожина отримав чіткий меседж. Якщо він буде поводити себе не лояльно до Кремля, з Лукашенко може трапитись подібне до того, що відбулось з Пригожиним.
Відчуває тиск
Водночас Лукашенку зараз дуже потрібні гроші, адже білоруська економіка перебуває в поганому стані. А кошти він може отримати тільки в Росії. Однак Путіне не має бажання давати їх білоруському диктатору. Адже зараз він нічим не допомагає Росії у війні проти України.
Також Лукашенко відчуває тиск з боку Польщі та країн Балтії, які готові піти на закриття кордонів з Білоруссю. Вони вимагають від білоруського диктатора припинити дестабілізувати ситуацію на кордоні з використанням нелегальних мігрантів та вивести групу "Вагнер" з території Білорусі.
"Лукашенко, не маючи коштів, отримує ультиматум з боку європейських країн про закриття кордонів та торговельних коридорів, що позбавить його фінансових ресурсів", – наголосив керівник Народного антикризового управління.
Можливе кримінальне переслідування
Крім того, білоруському диктатору загрожує кримінальне переслідування. Відповідні матеріали передані до МКС в Гаазі. Зокрема Лукашенко можуть обвинуватити в злочинах проти людяності.
Також у Швейцарії у вересні відбудеться судовий розгляд стосовно громадянина Білорусі, який був причетний до "ескадрону смерті", створених в Білорусі за наказом Лукашенко. Цей "ескадрон смерті" ймовірно брав участь у ліквідації білоруських високопосадовців та бізнесменів. І на цьому процесі також може фігурувати білоруський диктатор.
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Проблеми по всіх "фронтах"
До того ж загострюються ситуація всередині Білорусі. Лукашенко сам створив проросійське лобі в так званих білоруських елітах, які зараз готові продати його Росії як постарілого діда. І він починає цьому протидіяти.
"А білоруське суспільство взагалі не сприймає Лукашенко. Більшість білорусів голосували проти нього і вони зберегли свою позицію. Тому білоруський диктатор має проблеми як на зовнішньому, так і внутрішньому "фронті", – відзначив Павло Латушко.
Які проблеми має Лукашенко після смерті Пригожина
- Білоруський диктатор дав гарантії безпеки Євгену Пригожину після його невдалого заколоту в Росії. Після смерті Пригожина Лукашенко опинився у складній ситуації. Адже тепер угода між Путіним, Пригожиним і Лукашенко є напевно вже недійсною.
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що смерть Пригожина можливо стала сигналом для Лукашенка. Тепер йому буде складніше вести переговори з Путіним та пручатися тіснішій інтеграції в "союзну державу" з Росією.
- Водночас сам Лукашенко почав відхрещуватись від того, що нібито давав якісь гарантії безпеки Пригожину. Він наголосив, що не був повинен "забезпечувати безпеку Пригожина". Проте він попереджав Пригожина про можливість небезпеки його життю.
- Радник глави ОПУ Михайло Подоляк зазначив, що Лукашенка може чекати така ж доля, як і Пригожина. Також на думку Подоляка, Лукашенко не був причетним до врегулювання ситуації з Пригожиним після невдалого "перевороту". Адже білоруський диктатор не має впливу на жодні процеси у своїй країні.