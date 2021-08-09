Лукашенко заговорил о планах "перейти границу с Украиной", чтобы сделать ее украинской

Александр Лукашенко заявил, что может перейти границу с Украиной, а дальше заручиться поддержкой 90% населения. Все ради "благородной цели" – "вернуть Украину" и сделать ее украинской.

Такое заявление самопровозглашенный президент сделал во время "большого разговора" в Минске. Политик комментировал реплику журналиста о том, что Лукашенко является иностранным лидером, которого поддерживает почти 40% украинцев.

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Лукашенко хочет "перейти границу с Украиной"

Вы дошутитесь до того, что я рискну и переступлю границу (с Украиной – 24 канал) без оружия. И у меня будет не 40% украинцев (поддержки – 24 канал), а минимум 90%. И мы Украину вернем,

- отметил Лукашенко.

Он также объяснил цель своего намерения – "не для того, чтобы захватить, а чтобы сделать Украину украинской".

Кроме того, политик убежден, что белорусско-украинские отношения сейчас находятся в самой низкой точке. "Но мы ведем диалоги. Мы готовы говорить. Мы готовы договариваться", – сказал Лукашенко. И в завершение добавил, что меньше всего украинцы должны бояться белорусов.

Поддержка Лукашенко в Украине

Согласно опросу КМИС, проведенного в Украине в январе – феврале 2021 года, 36% украинцев доверяют Лукашенко среди лидеров иностранных государств. В то же время уровень недоверия составляет 53,6%.

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