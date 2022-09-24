Мобилизации не будет, но военные навыки нужны, – лукашенко заврался на фоне российских истерик

Самопровозглашенный президент беларуси уверяет, что не будет объявлять мобилизацию, как это сделал российский диктатор владимир путин. Лукашенко обвинил "оппонентов", что они, мол, говорят о мобилизации.

Соответствующее заявление лукашенко сделал во время посещения мемориального комплекса "Хатынь". Именно там лукашенко ответил на вопросы журналистов, объявят ли в беларуси мобилизацию.

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Беларусь будет "реагировать на возможные угрозы, попытки совершения терактов"

Эта мобилизация в россии. То, что на нас пытаются опрокинуть этот мостик, что будет и у нас… а если этого не произойдет? Мобилизации не будет. Это ложь,

– сказал самопровозглашенный президент беларуси.

В то же время он заявил, что беларусь будет "реагировать на возможные угрозы, попытки совершения терактов". Для этого в беларуси регулярно проводятся разнообразные учения, в том числе с участием "народного ополчения".

Лукашенко пожаловался, что против беларуси якобы развернута информационная война.

"Что ни в коем случае не надо делать – это ждать. Против нас развернута война. И идет по линии информационно-психологических операций. В основе должна лежать правда. Если фейк – через время все равно это станет достоянием. Конкретные факты – на стол". При этом разница от нашей стороны с теми операциями, фейками, которые они проводят. Если начинают мочить, нужно отвечать", – резюмировал он.

Мобилизация в россии: что известно

Российский министр обороны сергей шойгу 21 сентября объявил о частичной мобилизации в россии. Соответствующий указ сразу подписал лидер россии владимир путин, о чем сообщил во время обращения к россиянам.

В россии официально планируют призвать 300 тысяч резервистов. Но в российских оппозиционных СМИ сначала появилась информация, что планируют призвать к миллиону человек. Теперь же СМИ пишут о 1,2 миллиона человек.

Объявление мобилизации произошло на фоне контрнаступления ВСУ и вызвало протесты в россии. В частности, там объявили всенародную акцию протеста. Многие россияне пытаются бежать из страны.

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