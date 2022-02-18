Грядет серьезный конфликт, – Лукашенко говорит, что "из Донбасса бегут люди"

Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Москве. Там самопровозглашенный президент Беларуси в присущем ему циничном стиле комментировал ситуацию вокруг Украины.

Встреча политиков состоялась на фоне угрозы нового российского вторжения в Украину. По итогам переговоров с российским лидером Лукашенко сделал несколько абсурдных заявлений, сообщает 24 канал.

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Лукашенко вспомнил о Донбассе

Самопровозглашенный белорусский президент по-прежнему разбрасывался дерзкими высказываниями об Украине и оккупированных Россией территориях. На этот раз он решил накормить выдумками о том, что якобы "с Донбасса уже бегут люди".

Там уже люди готовы бежать оттуда и, возможно, уже бегут, как нам известно. Это ненормально,

– высказался политик.

Отметим, что Россия распространяет панические настроения на Донбассе. 18 февраля оккупанты заявили, что эвакуируют людей в Ростовскую область. Накануне в ВСУ предупредили, что боевики распространяют фейки об "обстрелах" и прибегают к провокациям.

Ранее Лукашенко даже угрожал Украине "военным ответом" в случае наступления на Донбассе. Впрочем, такие его громкие заявления безосновательны.

Ведь Вооруженные силы Украины открыто заявляют, что не планируют никаких наступательных операций. Их действия носят исключительно оборонительный характер.

Обвинения в сторону Запада

Российский "военкор" пытался инсценировать обстрел на Донбассе , чтобы обвинить ВСУ. Впрочем, этот фейк быстро разоблачили.

Кроме этого, белорусский политик заявил, что впервые за десятки лет мир оказался на пороге конфликта, "способного затянуть весь континент". При этом он не вспоминает, что именно Россия его развязала еще в 2014 году – когда коварно напала на Украину и оккупировала территории нашего государства.

Мы видим во всей красе безответственность и, уж извините за прямоту, слабоумие ряда западных политиков. И их больное желание "пройтись по краю",

– жаловался Лукашенко.

Самопровозглашенный президент подчеркнул, что в разговоре с Путиным общались именно о возможных угрозах. "Обсудили наши возможные совместные действия как ответ на агрессивное поведение Запада", – подытожил он.

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