Лукашенко заявил, что границу с Украиной "надо защитить на случай неадекватности власти"

21 января 2022 , 17:34
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Источник:

Belta

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не перестает удивлять заявлениями в адрес Украины. На этот раз он фактически дал распоряжение "готовиться к вторжению" со стороны нашей страны.

По словам Лукашенко, границу с Украиной нужно оборонять из-за якобы "непредсказуемости действий украинской власти". Такими заявлениями самопровозглашенный белорусский президент отметился во время совещания по укреплению военной безопасности.

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Лукашенко заговорил тезисами российской пропаганды

Во время совещания Александр Лукашенко высказал традиционные для российской пропаганды тезисы о якобы "внешнем управлении Украиной", "уничтожении славянских корней у украинцев" и страшилках о мифических "фашистах на улицах Киева". Стоит заметить, что все это самопровозглашенный президент Беларуси читал с листка.

С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится в Украине. Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет себя порой непредсказуемо и неадекватно. Поэтому на этот случай – непредсказуемость, неадекватность, – и на случай, не дай бог, военных действий нам надо определяться,
 – заявил Лукашенко.

В целом все совещание было посвящено именно "защите южных границ Беларуси", то есть границе с Украиной. Во время своего выступления Лукашенко даже вспомнил про пословицу "Хочешь мира – готовься к войне". Какие меры примет Беларусь для" защиты от Украины", Лукашенко не уточнил.

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Автор: Іван Магуряк