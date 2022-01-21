Лукашенко заявил, что границу с Украиной "надо защитить на случай неадекватности власти"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не перестает удивлять заявлениями в адрес Украины. На этот раз он фактически дал распоряжение "готовиться к вторжению" со стороны нашей страны.

По словам Лукашенко, границу с Украиной нужно оборонять из-за якобы "непредсказуемости действий украинской власти". Такими заявлениями самопровозглашенный белорусский президент отметился во время совещания по укреплению военной безопасности.

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Лукашенко заговорил тезисами российской пропаганды

Во время совещания Александр Лукашенко высказал традиционные для российской пропаганды тезисы о якобы "внешнем управлении Украиной", "уничтожении славянских корней у украинцев" и страшилках о мифических "фашистах на улицах Киева". Стоит заметить, что все это самопровозглашенный президент Беларуси читал с листка.

С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится в Украине. Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет себя порой непредсказуемо и неадекватно. Поэтому на этот случай – непредсказуемость, неадекватность, – и на случай, не дай бог, военных действий нам надо определяться,

– заявил Лукашенко.

В целом все совещание было посвящено именно "защите южных границ Беларуси", то есть границе с Украиной. Во время своего выступления Лукашенко даже вспомнил про пословицу "Хочешь мира – готовься к войне". Какие меры примет Беларусь для" защиты от Украины", Лукашенко не уточнил.

Другие заявления Лукашенко относительно Украины

По словам самопровозглашенного президента Беларуси, в Украине якобы "серьезный религиозный раскол". Себя же Лукашенко считает тем, кто "вернет украинцев в лоно истинной веры".

Лукашенко заявил, что за прошлый год якобы предотвратили совершение 10 терактов. В их "подготовках" самопровозглашенный президент обвинил Литву, Польшу и Украину.

Также самопровозглашенный президент уже фактически признал украинский Крым якобы "российским". Более того, Лукашенко может наведаться на аннексированный полуостров.

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