Лукашенко заявил, что их с Путиным "загнали в одну команду"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что их с главой Российской Федерации Владимиром Путиным "загнали в одну команду". Речь шла о политических отношениях.
Свои отношения с Путиным Лукашенко обсуждал на канале "Россия-1". Об этом сообщает "РИА Новости".
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На телеканале появился лишь фрагмент из интервью с белорусским самопровозглашенным главой.
Нас (с Путиным – 24 канал) загнали уже намертво в одну команду,
– сказал Лукашенко.
Кроме этого, Лукашенко добавил, что их с российским лидером связывает не только политика. Он играет в одной команде с Путиным в хоккей.
Что известно о других заявлениях Лукашенко
- Ранее Лукашенко сравнивал Путина с "родным братом" и говорил, что готов с ним "стоять спиной к спине и отстреливаться".
- Напомним, что 5 месяцев продолжаются протесты в стране. Впрочем, для Лукашенко это не аргумент, чтобы покинуть занимаемую в течение нескольких десятилетий должность. Самопровозглашенный глава государства подчеркнул, что уйдет, если этого захочет "последний омоновец в стране".
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