Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що їх з главоюю Російської Федерації Володимиром Путіним "загнали в одну команду". Мовилося про політичні відносини.

Свої стосунки з Путіним Лукашенко обговорював на каналі "Росія-1". Про це повідомляє "РИА Новости".

Зверніть увагу Його мініатюрний Радянський Союз на межі краху, – німецькі ЗМІ про 2020 рік для Лукашенка

На телеканалі з'явився лише фрагмент із інтерв'ю з білоруським самопроголошеним главою.

Нас (з Путіним – 24 канал) загнали вже намертво в одну команду,

– сказав Лукашенко.

Крім цього, Лукашенко додав, що їх з російським лідером пов'язує не лише політика. Він грає в одній команді з Путіним в хокей.

Що відомо про інші заяви Лукашенка

Раніше Лукашенко порівнював Путіна з "рідним братом" і говорив, що готовий з ним "стояти спиною до спини і відстрілюватися".

Нагадаємо, що 5 місяців тривають протести в країні. Втім, для Лукашенка не аргумент, щоб покинути обійману протягом кількох десятиліть посаду. Самопроголошений глава держави наголосив, що піде, якщо цього захоче "останній омонівець в країні".