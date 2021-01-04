Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не розраховував, що 2020-ий повністю вийде з-під його контролю. Як пишуть німецькі ЗМІ, рік, що минув, став переломним для так званого "останнього диктатора Європи". Те, що зараз Лукашенко в ізоляції, – результат його власних помилок.

Самопроголошений президент – у міжнародній ізоляції

Намагання перетворити вибори президента на фарс, обернулось проти Лукашенка. Одна з його опоненток – Світлана Тихановська отримала масштабну підтримку Заходу. Про це пише у статті видання Die Zeit.

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Хоча перед подіями другої половини 2020 року у Євросоюзу почали покращуватись відносини з Лукашенком, наразі самопроголошений глава Білорусі перебуває в тотальній ізоляції. За його спиною – тільки підтримка Москви.

Лукашенко неправильно проводив політику щодо COVID-19

Однією з великих помилок Лукашенка ЗМІ називає його політику щодо пандемії. Тодішній президент заперечив небезпеку коронавірусу, а потім сам його підхопив. Такі протиріччя лише налаштували проти глави держави населення.

У масштабних протестах проти режиму у Білорусі вбачають "кінець пострадянської утопії". Таку думку озвучив політолог Валерій Карбалевич.

Цей рік показав, що така модель (правління Лукашенка – 24 канал) не може бути реальною альтернативою в пострадянську еру, а лише веде в глухий кут. 2020-й буде останнім відлунням Берлінської стіни,

– сказав Карбалевич.

Лукашенко оголосив 2021 – роком народної єдності

Зазначимо, що у новорічному зверненні самопроголошений президент Білорусі пообіцяв оголосити 2021 рік роком народної єдності, а 2020 рік відправити в історію. Такий указ Лукашенко таки підписав, висловивши сподівання, що це консолідує народ.

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Проте 5 місяців протестів цього самого народу – для Лукашенка не аргумент, щоб покинути обійману протягом кількох десятиліть посаду. Самопроголошений глава держави наголосив, що піде, якщо цього захоче "останній омонівець в країні".

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