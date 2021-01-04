Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не рассчитывал, что 2020-й полностью выйдет из-под его контроля. Как пишут немецкие СМИ, прошедший год стал переломным для так называемого "последнего диктатора Европы". То, что сейчас Лукашенко в изоляции – результат его собственных ошибок.

Самопровозглашенный президент – в международной изоляции

Попытки превратить выборы президента в фарс, обернулось против Лукашенко. Одна из его оппоненток – Светлана Тихановская получила масштабную поддержку Запада. Об этом пишет в статье издания Die Zeit.

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Хотя перед событиями второй половины 2020 года у Евросоюза начали улучшаться отношения с Лукашенко, пока самопровозглашенный глава Беларуси находится в тотальном изоляции. За его спиной – только поддержка Москвы.

Лукашенко неправильно проводил политику по COVID-19

Одной из больших ошибок Лукашенко СМИ называет его политику в отношении пандемии. Тогдашний президент отрицал опасность коронавируса, а потом сам его подхватил. Такие противоречия только настроили против главы государства население.

В масштабных протестах против режима в Беларуси видят "конец постсоветской утопии". Такое мнение озвучил политолог Валерий Карбалевич.

Этот год показал, что такая модель (правления Лукашенко – 24 канал) не может быть реальной альтернативой в постсоветскую эру, а лишь ведет в тупик. 2020-й будет последним отголоском Берлинской стены,

– сказал Карбалевич.

Лукашенко объявил 2021 – годом народного единства

Отметим, что в новогоднем обращении самопровозглашенный президент Беларуси пообещал объявить 2021 годом народного единства, а 2020 год отправить в историю. Такой указ Лукашенко таки подписал, выразив надежду, что это консолидирует народ.

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Однако 5 месяцев протестов этого самого народа – для Лукашенко не аргумент, чтобы покинуть занимаемую в течение нескольких десятилетий должность. Самопровозглашенный глава государства подчеркнул, что уйдет, если этого захочет "последний омоновец в стране".

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