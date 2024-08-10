Лукашенко пригрезились "украинские дроны" в Беларуси: он уже угрожает ответом

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что над его страной летали "украинские дроны".

Он обвинил Украину в нарушении воздушного пространства и уже пригрозил ответом. Заявление Лукашенко цитируют белорусские пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

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Над Беларусью якобы летали "украинские дроны"

Лукашенко заявляет, что в пятницу вечером военно-воздушные силы и противовоздушная оборона Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность. Тогда в Беларуси якобы зафиксировали "около десятка дронов".

Александр Лукашенко достаточно подробно рассказал о якобы работе белорусской системы ПВО. По его словам, в 19:04 на высоте полтора километра силами противовоздушной обороны "было уничтожено несколько целей" над территорией Беларуси.

Ночью и с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины,

– сказал белорусский диктатор.

Он добавил, что над Беларусью была уничтожена часть целей, а остальные были "переданы" России. Самопровозглашенный президент Беларуси убежден, что дроны сначала якобы летели на Смоленск, но потом изменили траекторию полета и направились в район Ярославля. Уже там они якобы были перехвачены российскими системами ПВО.

По словам Лукашенко, "без ответа какие-либо провокации не останутся".

К слову, ранее Лукашенко заявил, что допускает вероятность развала России и выступил с призывом к странам СНГ.